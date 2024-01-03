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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ظهور مميز لـ كهربا وإمام عاشور من مران المنتخب.. شاهد

صدى البلد

شارك محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي ستوري عبر حسابه الرسمي على انستجرام.

وظهر كهربا وإمام عاشور مر مران المنتخب استعداداً لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

يستضيف  استاد مصر  بمدينة مصر الأوليمبية  بالعاصمة الإدارية الجديدة تدريبات منتخب مصر الأول لكرة القدم الذي يستعد لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تقام في كوت ديفوار وتنطلق ١٣ يناير الجاري .

وأعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن قائمة الفريق المختارة  لمعسكر يناير استعدادا لبطولة كأس الامم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار و اللاعبون هم :

محمد الشناوي
أحمد الشناوي
محمد أبو جبل
محمد صبحي
عمر كمال
محمد هاني
أحمد حجازي
علي جبر
أحمد سامي
محمد عبد المنعم
أسامة جلال
محمد حمدي
أحمد فتوح
مروان عطية
أحمد نبيل كوكا
محمد النني
محمود حمادة
حمدي فتحي
إمام عاشور
أحمد سيد زيزو
محمد صلاح
مصطفى فتحي 
عمر مرموش
محمود حسن تريزيجيه 
مصطفى محمد 
محمود كهربا
أحمد حسن كوكا

البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر النادي الأهلي بطولة كأس الأمم الإفريقية كهربا وإمام عاشور كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ كهربا لاعب النادى الأهلى مران المنتخب

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