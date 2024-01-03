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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كارثة بق الفراش.. فرنسا تسابق الزمن لمكافحة الأزمة قبل دورة الألعاب الأولمبية

بق الفراش
بق الفراش

تواجه فرنسا أزمة كبيرة بسبب انتشار بق الفراش بينما تُكثف فنادق العاصمة الفرنسية باريس جهودها لمواجهة الطفيليات، قبل «دورة الألعاب الأولمبية» المقرَّرة خلال فصل الصيف.

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ووفقاً لصحيفة «لو باريزيان»، فإن كثيراً من القائمين على القضاء على الحشرات في العاصمة يتلقّون طلبات لتفتيش الغرف الفندقية باستخدام الكلاب البوليسية. وأضافت أن أصحاب الفنادق على استعداد لبذل قصارى جهدهم لضمان خلوّ غُرفهم من الطفيليات.

وقال سيباستيان بيزوكارو، رئيس رابطة خبراء الكشف عن بق الفراش باستخدام الكلاب، إن الفنادق لا تريد دعاية سلبية من خلال نشر صورة لبق الفراش على منصة للحجوزات، لذلك فهي تنظم عمليات فحص وقائية للغرف.


ويكلف تفتيش كل غرفة نحو 30 يورو (33 دولاراً). وفي حال العثور على بق الفراش، يمكن للقائمين على مكافحة الطفيليات التخلص منه باستخدام معالجة بالبخار.

ومن المقرر إقامة «دورة الألعاب الأولمبية» الصيفية من 26 يوليو  حتى 11 أغسطس2024، تليها «دورة الألعاب البارالمبية» من 28 أغسطس حتى الثامن من سبتمبر  المقبلين.

 

فرنسا بق الفراش باريس الألعاب الأولمبية

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