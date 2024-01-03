سباق مع الزمن.. خطر جديد يهدد اليابان بعد الزلزال المدمر

ارتفع عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان في يوم رأس السنة الجديدة إلى 64، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي هرعت فيه السلطات لتقديم المساعدات إلى الناجين الذين يواجهون درجات حرارة متجمدة وتوقعات بهطول أمطار غزيرة في وقت لاحق من اليوم.

وضرب الزلزال الذي بلغت قوته المبدئية 7.6 درجة شبه جزيرة نوتو بعد ظهر يوم الاثنين، مما أدى إلى تسوية المنازل بالأرض وقطع المناطق النائية عن المساعدات التي هي في أمس الحاجة إليها.

وقالت السلطات، إنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة في المناطق التي ضربها الزلزال يوم الأربعاء، مما أثار مخاوف من الانهيارات الأرضية التي يمكن أن تعيق الجهود المبذولة لانقاذ العديد من الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض.

وأدت الطرق المقطوعة والبنية التحتية المتضررة والموقع النائي للمناطق الأكثر تضررا إلى تعقيد جهود الإنقاذ، ولا يزال المدى الكامل للأضرار والإصابات غير واضح بعد يومين من الزلزال.

وأكدت السلطات 64 حالة وفاة، ارتفاعا من 55 حالة وفاة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، مما جعل الزلزال هو الأكثر دموية في اليابان منذ عام 2016 على الأقل. إلا أن الزلازل الصغيرة تستمر في ضرب شبه الجزيرة.

ويكافح رجال الإنقاذ في مقاطعتي أوساكا ونارا على الرغم من الأمطار والهزات الارتدادية. وتم إرسال الآلاف من أفراد الجيش ورجال الإطفاء ورجال الشرطة من أنحاء البلاد إلى المنطقة الأكثر تضررا في شبه جزيرة نوتو النائية نسبيا في محافظة إيشيكاوا.

سباق مع الزمن

وقال رئيس الوزراء، فوميو كيشيدا، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع وطني للاستجابة للكوارث إن الحكومة فتحت طريقا بحريا لتقديم المساعدات وبعض الشاحنات الكبيرة قادرة الآن على الوصول إلى بعض المناطق النائية.

وأضاف: "لقد مر أكثر من 40 ساعة منذ الزلزال الأولي. وقال إن هذه معركة مع الزمن، وأعتقد الآن أنها لحظة حاسمة في تلك المعركة".

لا طعام أو ماء

وتم إجلاء أكثر من 33000 شخص من منازلهم، وبعض المناطق لا يمكنها الحصول على المياه أو الكهرباء، وفقا لمحافظة إيشيكاوا.

وطالب رؤساء بلديات المدن الأكثر تضررا الحكومة بإخلاء الطرق وتقديم المساعدات بسرعة في اجتماع طوارئ إقليمي للكوارث عقد صباح الأربعاء.

وقال ماسوهيرو إيزوميا، عمدة سوزو، وهي بلدة يبلغ عدد سكانها حوالي 13000 نسمة بالقرب من مركز الزلزال: "حتى أولئك الذين هربوا من الموت بصعوبة لا يمكنهم البقاء على قيد الحياة بدون طعام وماء.. لم نتلق رغيف خبز واحد".

وقال شيجيرو ساكاجوتشي، عمدة مدينة واجيما التي تضررت بشدة، إنه "ممتن لجهود الحكومة لكنه لم يتلق سوى 2000 وجبة لحوالي 10000 شخص تم إجلاؤهم حتى الآن.

وأضاف: "بعض الناس يشعرون بالبرد الشديد لأن هناك مناطق لا يمكنها الحصول على الكهرباء وبالتالي التدفئة".

وأضاف أنه "تم قطع العديد من الطرق ولا يمكن الوصول إلى العديد من المناطق خارج وسط المدينة إلا بطائرة هليكوبتر".