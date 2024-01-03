مدير الشئون التنفيذية للترميم بالمتحف الكبير: التشغيل التجريبي شهد زيارات ضخمة

قال الدكتور عيسى زيدان، مدير الشئون التنفيذية للترميم ونقل الأثار بالمتحف الكبير، إن أعداد زيارة المتحف الكبير كان ضخما جدا من خلال تشغيل تجريبي وليس افتتاحا للمتحف فى أماكن محدودة جدا.

وأضاف الدكتور عيسى زيدان، مدير الشئون التنفيذية للترميم ونقل الأثار بالمتحف الكبير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن التشغيل التجريبي ليس لعام 2023 ولكن هو فى أيام أو شهور قليلة جدا فى خلال العام، موضحا أنه تم تحقيق زيارات ما يقرب من حوالي 750 ألف زائر.

وتابع الدكتور عيسى زيدان، مدير الشئون التنفيذية للترميم ونقل الأثار بالمتحف الكبير، أن المتحف الكبير خلال الإفتتاح سيحقق أكثر من 5 مليون زائر سنويا، وسيكون قبلة السياحة لمصر، لافتا إلى أن هناك عرضا تفاعليا يخص الملك الفرعون الذهبي الملك توت عنخ أمون، والذى يحكي فصولا كبيرة فى حياة مصر القديمة.