عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير الشئون التنفيذية للترميم بالمتحف الكبير: التشغيل التجريبي شهد زيارات ضخمة

المتحف الكبير
المتحف الكبير

قال الدكتور عيسى زيدان، مدير الشئون التنفيذية للترميم ونقل الأثار بالمتحف الكبير، إن أعداد زيارة المتحف الكبير كان ضخما جدا من خلال تشغيل تجريبي وليس افتتاحا للمتحف فى أماكن محدودة جدا. 

 

وأضاف الدكتور عيسى زيدان، مدير الشئون التنفيذية للترميم ونقل الأثار بالمتحف الكبير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن التشغيل التجريبي ليس لعام 2023 ولكن هو فى أيام أو شهور قليلة جدا فى خلال العام، موضحا أنه تم تحقيق زيارات ما يقرب من حوالي 750 ألف زائر.

وتابع الدكتور عيسى زيدان، مدير الشئون التنفيذية للترميم ونقل الأثار بالمتحف الكبير، أن المتحف الكبير خلال الإفتتاح سيحقق أكثر من 5 مليون زائر سنويا، وسيكون قبلة السياحة لمصر، لافتا إلى أن هناك عرضا تفاعليا يخص الملك الفرعون الذهبي الملك توت عنخ أمون، والذى يحكي فصولا كبيرة فى حياة مصر القديمة.

عيسى زيدان المتحف الكبير زيارة المتحف الكبير التشغيل التجريبى نقل الأثار بالمتحف الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ 2,734 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-1-2024

الحكومة أعلنتها رسميًا| مواعيد قطع الكهرباء في المحافظات بعد القرار الجديد

600 جنيه خلال ساعات|تراجع سعر الذهب مجددا بعد قفزة استثنائية..وعيار 21 مفاجأة

25 جنيها أقل فاتورة.. أسعار الكهرباء الجديدة بعد زيادة تصل إلى 16%

مقترح بصفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز |تفاصيل

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024 بالأسواق

رسالة عاجلة من المصرية للاتصالات إلى عملائها بشأن باقات الإنترنت الجديدة

احسب فاتورة الكهرباء بعد زيادة الأسعار

ترشيحاتنا

عمليات جيش الاحتلال: المعارك في شمال قطاع غزة تستغرق وقتا طويلا جدا

بالإنفوجراف.. حلم المواطنة والوحدة الوطنية يصبح واقعا يعيشه المصريون

خالد الدجوي: خفض معدل التضخم يساهم في نزول الأسعار وعودة استقرار الأسواق

"خارت قوتهم".. رئيس الوزراء الفلسطيني يتهم الاحتلال الإسرائيلي بقـ.تل شعب غزة بالتجويع

ليفربول أم الدوري السعودي..غموض حول وجهة مبابي القادمة

النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الأراضي الصحراوية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الارتفاع| أسعار باقات الإنترنت الأرضي وي.. وموعد التطبيق

أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بانقطاع شبكية العين.. من هم

تخطى الـ 90 ألف جنيه.. سعر صادم لإطلالة أنابيلا هلال الذهبية

بكتف مكشوف.. سعر غير متوقع لجمبسوت أنغام بالرياض

فيديو

أتعرض لمؤامرة.. أول تعليق من فنانة شهيرة بعد قرار حبسها لمدة عام

مش رومانسي وحبنا بدأ بخناق.. تفاصيل قصة زواج منى الشاذلي.. فيديو

بتر قدم فنان شهير ودعوات لمساعدته ماليا.. كيف تدهورت حالته؟ «فيديوجراف»

سر حذاء محمد صلاح الذي تسبب في صدارة ليفربول الدوري الإنجليزي.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ