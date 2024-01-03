اعتماد مليار و200 مليون جنيه للمشروعات وأعمال الإحلال والتجديد لمياه الشرب بالقاهرة

​خلال العام الجديد

تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، المشروعات المخططة لشركة مياه الشرب بالقاهرة خلال عام 2024، والتى تشمل مشروعات الاحلال والتجديد ورفع كفاءة محطات وشبكات مياه الشرب بالقاهرة وتطوير ورقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى ان ميزانية العام الجديد بلغت مليار و 200 مليون جنيه لانهاء المشروعات التى تم وضعها فى الخطة واعمال الاحلال والتجديد والتوسعات بالمحطات ورفع الكفاءة وأعمال الصيانة والتشغيل والمعدات ودعم قطاعات التدريب ومراكز خدمة العملاء وتطوير التحول الرقمي فى كافة القطاعات لخدمة المواطنين وتقديم افضل الخدمات.

وأوضح المهندس مصطفى الشيمى، ان اهم المشروعات التي سيتم الانتهاء منها خلال هذا العام احلال وتجديد محطة مياه شمال حلوان ورفع كفاءة محطة مياه روض الفرج والبدء فى أعمال احلال وتجديد الخطوط القديم والتى انتهى عمرها الافتراضي والتوسعات بالمرج والمشروعات العاجلة على مستوى محافظة القاهرة التى تم وضعها ضمن المخطط العام للشركة خلال هذا العام الجديد بالإضافة الى المشروعات الجديدة التي يحتاجها المواطن فى مختلف الاحياء بالتنسيق الكامل مع المحافظة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

واضاف ان الشركة تعمل حاليا على تحديث القطاعات المختلفة وتطبيق احدث التكنولوجيات العالمية فى انتاج المياه وتوفير الخدمات والعمل على تقليل الفاقد حتى يصل الى المستويات العالمية والتوعية باهمية ترشيد الاستهلاك والحفاظ على المياه.