وزارة الخارجية: مصر تؤكد على سيادة الصومال على أراضيه والانتفاع بموارده وحدة

أكد وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، على ضرورة احترام سيادة دولة الصومال وأراضيها، ومعارضتها لأي إجراءات من شأنها الأفتتات على السيادة الصومالية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، إن مصر وتؤكد على ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة على كامل اراضيها، ومعارضتها لأية إجراءات من شأنها الافتئات على السيادة الصومالية، مشددة على حق الصومال وشعبه دون غيرة في الانتفاع بموارده.

https://x.com/MfaEgypt/status/1742536606144147698?s=20

وفي وقت سابق، علقت الصومال، على الاتفاق الذي وقعته منطقة أرض الصومال الانفصالية مع إثيوبيا مما يسمح لأديس أبابا باستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر مؤكدة أنه "ليس له قوة قانونية ويهدد الاستقرار الإقليمي".

كما استدعى الصومال سفيره لدى إثيوبيا ، لإجراء مداولات حول اتفاق الميناء الذي وقعه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ورئيس أرض الصومال موسيهي عبدي يوم الاثنين.

وسيسمح الاتفاق لإثيوبيا غير الساحلية، التي تعتمد على جيبوتي المجاورة في معظم تجارتها البحرية، الاستحواذ على حصة غير محددة من ميناء بربرة على البحر الأحمر وإنشاء عمليات تجارية في قاعدة عسكرية مستأجرة في الميناء.

كما شمل الاتفاق أيضا الاعتراف بأرض الصومال دولة مستقلة عندما يحين الوقت المناسب.