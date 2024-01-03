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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طارق رضوان: تنفيذ الاستراتيجية الوطنية حقق انجازات كبيرة في مجال حقوق الإنسان

صدى البلد

أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هناك انجازات كبيرة تحققت في مجال حقوق الإنسان على ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لكنها لا تحظى بتسليط الضوء عليها إعلاميا بالقدر الذي تستحقه.

جاء ذلك اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الاربعاء لمناقشة التقرير السنوي الاول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان الصادر عن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان.

وقال " رضوان" إن هناك للأسف وزارات بالحكومة ليست علي نفس الوتيرة فيما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، ومنها وزارة الثقافة، رغم أنها معنية بمحور كامل في الاستراتيجية.

وأشار طارق رضوان إلي أن اللجنة عقدت امس لقاء مع المجلس القومي لحقوق الانسان وطالبوا بأن يجمعهم لقاء مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان، وكان لهم عده توصيات منها تأهيل الكوادر البشرية العاملة بوزارة الداخلية.

وعلق السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الانسان والمسائل الاجتماعية والانسانية الدولية، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان، بتأكيده أنه سيتم إعداد دورة تدريبية لكافة جهات انفاذ القانون، وذلك بالتنسيق مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وفقا للمعايير الدولية.

حقوق الإنسان النواب الاستراتيجية الوطنية طارق رضوان

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