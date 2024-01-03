بالضاحية الجنوبية في بيروت.. بدء مهرجان إحياء ذكرى استشهاد سليماني والمهندس

اعلنت قناة المنار اللبنانية، بدء مهرجان إحياء ذكرى استشهاد القائدين الحاج قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس في الضاحية الجنوبية لبيروت والذي يتحدث فيه الامين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.

كانت وكالة تسنيم الإيرانية نقلت عن مصدر مطلع قوله إن 4 من ضباط الشرطة الإيرانية لقوا مصرعهم من بين القتلى في حادث انفجارات محافظة كرمان.

كانت هيئة الطوارئ الإيرانية أعلنت ارتفاع عدد ضحايا التفجيرين الإرهابيين في كرمان إلى 103 قتلى و141جريحا.

ووفقا لوكالة تسنيم، كان هناك حقيبتان مفخختان ويبدو أن منفذ أو منفذی الهجوم فجروا القنبلتين بجهاز تحكم عن بعد.

وكشف مسؤول إيراني للتلفزيون الرسمي أن الانفجارين اللذان وقعا في كرمان قرب مقبرة قائد الحرس الثوري الإيراني السابق قاسم سليماني كان هجوما إرهابيا.

وقال محافظ كرمان الإيرانية إن الانفجارين وقعا بفارق 10 دقائق ولكن لا معلومات دقيقة عن أسباب الانفجارين.