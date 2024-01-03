برلماني: الدولة تحاول الصمود أمام التحديات الخارجية وزيادة الأسعار أزمة عالمية

قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية تسعى جاهدة لتخفيف حدة ارتفاع الأسعار والتضخم الذي عصف بدول العالم أجمع، وأثر على المواطنين، معقبا:" العالم أجمع يعاني من زيادة الأسعار بما فيهم مصر".

وأضاف البلشي في تصريحاته لـ صدى البلد أن مصر ليست في معزل عن العالم وما يشهده من أزمات اقتصادية متراكمة متعددة الأوجه مضيفا: "تأثرنا في احتياجاتنا من القمح والبترول وشراء بأسعار مبالغ فيها بسبب عمليات التأمين والشحن ".

وأكمل أن هذه الصدمات العالمية حاولت الحكومة المصرية الصمود أمامها، منوها بأنه تم تأجيل فرض الأعباء على الشعب المصري العام الماضي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى ان اتخاذ إجراءات المقاومة البسيطة أمر مهم حتى تتحسن الأجواء الاقتصادية.

ولفت البلشي في تصريحاته النظر إلى ردود رئيس مجلس الوزراء اليوم على مسألة زيادة الأسعار في عدد من الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحا أن دعم الخدمات الرئيسية "رغيف الخبز والكهرباء والتموين والبوتاجاز والسولار" قفز من 100 مليار جنيه إلى 342 مليار جنيه في غضون سنتين وهذا رقم كبير جدا تحملته الدولة.