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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض

صدى البلد

انخفض المؤشر القياسي الأوروبي إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع في عمليات بيع واسعة النطاق أمس.


وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضًا 0.9 %، ليسجل أدنى مستوياته منذ 14 ديسمبر وأسوأ أداء في يوم واحد منذ نوفمبر.


وانخفضت المؤشرات الرئيسة في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا بأكثر من واحد بالمئة لتصل قرب أدنى مستوياتها في شهر واحد.


وقاد قطاع البناء والمواد الانخفاضات، إذ انخفض 2.9 % في أكبر تراجع في يوم واحد منذ نحو ستة أشهر.


وانخفض مؤشر قطاع الخدمات المالية 2.5 % في حين دفع تراجع أسعار المعادن قطاع الموارد الأساسية إلى الانخفاض 2.3 % , فيما ارتفع مؤشر قطاع الرعاية الصحية 0.8 %، مسجلًا مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي في حين ارتفع سهم قطاع الاتصالات 0.2 %.

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