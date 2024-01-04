لطلاب الأول والثاني الثانوي|التعليم: اليوم آخر فرصة لتسجيل الاستمارة الإلكترونية على موقعنا

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم الخميس 4 يناير 2024 ، هو موعد انتهاء المهلة الثانية التي إتاحتها الوزارة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ، لتسجيل بياناتهم على رابط الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم .

حيث كانت قد خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم ، مؤكدةً أن الوصول إليه يتم عن طريق الصغط على

https://moe-register.emis.gov.eg/ لمراجعة بيانات الطالب وعمل استمارة التقدم للامتحان ، وذلك باستخدام البريد الالكتروني الموحد الخاص بالطالب

موعد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد امتحانات نصف العام 2024 للصفين الأول والثاني الثانوي المقرر عقدها خلال الفترة من 11 حتى 14 يناير المقبل.

وتتولى كل مديرية وإدارة تعليمية إعلان جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 في المدارس وفقا للمواعيد التي حددتها وزارة التربية والتعليم .

تعليمات عاجلة بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024

وفي هذا الصدد ، أعلنت المدارس الثانوية ، تعليمات هامة للطلاب قبل انطلاق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024

وشملت التعليمات الصادرة من المدارس للطلاب بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 ما يلي :