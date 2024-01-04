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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الأول والثاني الثانوي|التعليم: اليوم آخر فرصة لتسجيل الاستمارة الإلكترونية على موقعنا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم الخميس 4 يناير 2024 ، هو موعد انتهاء المهلة الثانية التي إتاحتها الوزارة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ، لتسجيل بياناتهم على رابط الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم  .

حيث كانت قد خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم ، مؤكدةً أن الوصول إليه يتم عن طريق الصغط على
https://moe-register.emis.gov.eg/ لمراجعة بيانات الطالب وعمل استمارة التقدم للامتحان ، وذلك باستخدام البريد الالكتروني الموحد الخاص بالطالب 

موعد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد امتحانات نصف العام 2024 للصفين الأول والثاني الثانوي المقرر عقدها خلال الفترة من 11 حتى 14 يناير المقبل.

وتتولى كل مديرية وإدارة تعليمية إعلان جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 في المدارس وفقا للمواعيد التي حددتها وزارة التربية والتعليم .

تعليمات عاجلة بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024

وفي هذا الصدد ، أعلنت المدارس الثانوية ، تعليمات هامة للطلاب قبل انطلاق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 

وشملت التعليمات الصادرة من المدارس للطلاب بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 ما يلي :

  • الالتزام التام بموعد الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحاً
  • ضرورة تواجد الطلاب داخل المدرسة قبل بدء الامتحان بوقت كاف على الأقل 30  دقيقة.
  • سيتم غلق بوابات المدرسة تماماً بعد ١٠ دقائق من بداية الامتحان
  • لن يسمح بدخول أي طالب متأخر عن الموعد المحدد لبداية اللجنة بدون عذر مقبول.
  • على الطلاب الإلتزام التام بكافة الاجراءات الإحترازية حرصاً على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بالمدرسة.
  • على الطلاب الإلتزام بالزي المدرسي والمظهر اللائق وعدم لبس البنطلون الممزق أو السلاسل بالعنق طوال فترة الامتحانات.
  • يمنع تماماً دخول السادة أولياء الأمور إلى المدرسة طوال فترة الامتحانات لأى غرض.
  • على جميع الطلاب بالإلتزام التام بالنظام داخل اللجان وعدم إثارة أي مشاكل حتى تتم الامتحانات في هدوء.
  • ضرورة شحن التابلت كهرباء حتى لا تحدث مشكلة أثناء أداء الامتحان.
  • ممنوع منعاً باتاً دخول المدرسة أو لجان الامتحان بالموبايل أو أي أجهزة إلكترونية أخرى غير التابلت المدرسي.
  • فى حالة رصد موبايل مع أي طالب داخل اللجنة سوف يتم عمل محضر غش وسوف يصادر الموبايل حتى نهاية الامتحانات.
  • إحضار كافة الأدوات التى يحتاجها الطالب ومن بينها القلم الجاف الأزرق فلن يسمح بتبادل الأدوات لتحقيق المزيد من الإنضباط باللجان.
  • عدم إصطحاب أي أوراق أوكتب أومذكرات داخل اللجان.
  • الإلتزام بالوقت المحدد للإجابة ولن يتم السماح للطلاب بالخروج من اللجنة إلا بعد إنتهاء الوقت
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