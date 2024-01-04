الأهلي يحاول اقناعه بالبقاء..عروض هائلة لنجم الفريق من الاتحاد السعودي وضمك

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير، عن عروض مقدمة لحارس مرمي النادي الاهلي محمد الشناوي .

وكتب الدردير عبر حسابه بموقع فيسبوك : محمد_الشناوي حارس مرمي #الأهلي يتلقي عرضين من #الاتحاد السعودي #وضمك للانضمام إليه ،والاهلي يحاول اقناع الحارس بالبقاء والاستمرار مع الفريق.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر ببطولة كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة عشرة في تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز على فريق فيوتشر إف سي في المباراة النهائية، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.



وقرر مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، منح لاعبى «المارد الأحمر» راحة سلبية لمدة 14 يوماً ، قبل العودة إلى التدريبات مجددًا استعدادًا لمنافسات بطولتى الدورى، ودوري أبطال أفريقيا.