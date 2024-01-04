إعلامي شهير يفتح النار على قرارات اتحاد الكرة بسبب أزمة الشيبي والشحات

انتقد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، قرارات اتحاد الكرة في أزمة الشيبي والشحات عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب إبراهيم عبد الجواد: يا جماعة كفاية والله قرفنا هو لسه حد بيعمل قعدت صلح في ٢٠٢٤ انفعال قوي من إبراهيم عبد الجواد بسبب قرارات اتحاد الكرة في أزمة الشيبي والشحات.



دخلت أزمة حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، والمغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز، منعطفا جديدا؛ عقب وصول أزمة “قلم الشحات” إلى النيابة العامة.

وفي تطور مفاجئ؛ قرر النادي الأهلي، تصعيد أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

ودخل حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، في اشتباك مع محمد الشيبي لاعب بيراميدز، بعد نهاية لقاء الأهلي وبيراميدز في الدوري، وتعدى الشحات على الشيبي؛ بعدما بدر منه عقب تسجيله هدفا في شباك محمد الشناوي.

وحرص حسين الشحات لاعب الأهلي، على مصالحة محمد الشيبي لاعب بيراميدز، عقب المشادة التي حدثت بينهما عقب نهاية مباراة الفريقين، في حضور هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز، وبعض لاعبي الفريقين.

ووقع النادي الأهلي، عقوبة قدرها 500 ألف جنيه على حسين الشحات؛ بعد مشاجرته مع الشيبي، على أن تخصم من مستحقاته.