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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناقد رياضي يهاجم المدير التنفيذي لـ بيراميدز بسبب تدوينة

صدى البلد

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أنه دائما كان يطرح تساؤلات حول عدم فوز بيراميدز بأي بطولة حتى الآن، لكن بعد تدوينة ممدوح عيد المدير التنفيذي بشأن اختيارات منتخب مصر، وكذلك العقلية الموجودة في مسئوليه، فأن ذلك يعتبر أمرًا طبيعيًا، لأن في وجود هؤلاء العقليات فمن الصعب فوزهم بأي بطولة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "هل اختيار 7 لاعبين من بيراميدز لمنتخب مصر يعتبر بطولة للنادي؟!، ويجب علينا الدعم والمساندة للمنتخب ولاعبيه حاليا، فنحن من ضمن المنتخبات المرشحة للتتويج باللقب وهناك فرصة كبيرة للمنافسة".

وأضاف: "قرار تحويل الشيبي للانضباط جاء في توقيت غريب وقبل بطولة أمم إفريقيا، وتأخر كثيرًا، والزمالك لديه قضايا أيضًا في القضاء الإداري، وعقوبة حسين الشحات لم تكن تليق بما ارتكبه، والبعض يحاول إظهار اللاعب الآن بأنه المخطئ، واتحاد الكرة اخذ وقت طويل من اجل الرد".

وأكمل: "تويتة ممدوح عباس كانت ردًا على أمور كثيرة، والبعض تناوله بالكثير مؤخرا، حول بعض الأمور التي تخص نادي الزمالك، ولذلك كانت تويتة مهم للغاية".

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