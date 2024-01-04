مرسيدس AMG G 63 بسعر34 مليون جنيه.. اعرف المواصفات

كشفت شركة ريفايند ماركيز لتعديل السيارات عن سيارة مرسيدس AMG G 63 المعدلة ، وتحتوي مرسيدس AMG G 63 على بابين صغيرين للوصول الي المقاعد الخلفية .

سعر مرسيدس AMG G 63 المعدلة

يتم فتح الأبواب الصغيرة الخلفية بشكل عكسي لتسهل عملية الدخول والخروج من السيارة ، وتظهر سيارة مرسيدس AMG G 63 باللون الأزرق .

سعر مرسيدس AMG G 63 المعدلة

زودة مقصورة سيارة مرسيدس AMG G 63 الداخلية بفرش من الجلد باللون الأحمر ، وبها خيوط بارزة باللون الأزرق، وبها ملصقات توضح الرقم المتسلسل الذى يبرز السيارة من ضمن 20 نسخة.

سعر مرسيدس AMG G 63 المعدلة

سيتم إنتاج 20 سيارة فقط من سيارة مرسيدس AMG G 63 ، وتحصل مرسيدس AMG G 63 علي قوتها من محرك 8 سلندر تيربو، ينتج 585 حصان .

- سعر مرسيدس AMG G 63 المعدلة :

سعر مرسيدس AMG G 63 المعدلة

تتوافر سيارة مرسيدس AMG G 63 للبيع بسعر يصل الي مليون يورو ، أي ما يعادل 33 مليون و747 ألف جنيه مصري تقريبًا.

