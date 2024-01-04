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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس AMG G 63 بسعر34 مليون جنيه.. اعرف المواصفات

سعر مرسيدس AMG G
سعر مرسيدس AMG G 63 المعدلة

كشفت شركة ريفايند ماركيز لتعديل السيارات عن سيارة مرسيدس AMG G 63 المعدلة ، وتحتوي مرسيدس AMG G 63  على بابين صغيرين للوصول الي المقاعد الخلفية .

سعر مرسيدس AMG G 63 المعدلة

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يتم فتح الأبواب الصغيرة الخلفية بشكل عكسي لتسهل عملية الدخول والخروج من السيارة ، وتظهر سيارة مرسيدس AMG G 63 باللون الأزرق .

سعر مرسيدس AMG G 63 المعدلة

زودة مقصورة سيارة مرسيدس AMG G 63 الداخلية بفرش من الجلد باللون الأحمر ، وبها خيوط بارزة باللون الأزرق، وبها ملصقات توضح الرقم المتسلسل الذى يبرز السيارة من ضمن 20 نسخة.

سعر مرسيدس AMG G 63 المعدلة

سيتم إنتاج 20 سيارة فقط من سيارة مرسيدس AMG G 63 ، وتحصل مرسيدس AMG G 63  علي قوتها من محرك 8 سلندر تيربو، ينتج 585 حصان .

- سعر مرسيدس AMG G 63 المعدلة :

سعر مرسيدس AMG G 63 المعدلة

تتوافر سيارة  مرسيدس AMG G 63 للبيع بسعر يصل الي مليون يورو ، أي ما يعادل 33 مليون و747 ألف جنيه مصري تقريبًا.
 

ريفايند شركة ريفايند ماركيز مرسيدس مرسيدس AMG مرسيدس AMG G 63 اللون الأزرق سعر مرسيدس AMG G 63 سعر مرسيدس AMG G 63 المعدلة

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