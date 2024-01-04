سعر جي ايه سي امكو موديل 2024 بالسوق المصري

بعد انطلاق العام الجديد 2024 توافر داخل السوق المصري للسيارات باقة مميزة من طرازات السيارات الجديدة التي يقدمها الصانع الصيني في مصر ، وذلك بسب اقبال المصريين علي شراء السيارات التي تمتلك أحدث التكنولوجيات ، وجاءه هذه السيارة بعد مرور قطاع صناعة السيارات بالعديد من المشاكل التي اثرت علي عدم توافر الإصدارات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين .

أسعار جي ايه سي امكو الجديدة خلال عام 2024

من ضمن السيارات المعروضة للبيع من قبل الصانع الصيني موديل 2024 جي ايه سي امكو، وتنتمي ايه سي امكو لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

- وسائل الأمان بـ جي ايه سي امكو موديل 2024 :

أسعار جي ايه سي امكو الجديدة خلال عام 2024

زوت سيارة جي ايه سي امكو موديل 2024 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، وسائد هوائية، ونظام التحكم الالكتروني في الثبات، وفرامل ABS ، وبها نظام التحكم في صعود المنحدرات وهبوط المنحدرات، وفرامل يد كهربائية، ومثبت سرعة، ونظام لمراقبة ضغط الإطارات، وبها نظام لقفل الأبواب الكترونياً ، وأحزمة أمان .

- محرك جي ايه سي امكو موديل 2024 :

أسعار جي ايه سي امكو الجديدة خلال عام 2024

عزم دوران سيارة جي ايه سي امكو موديل 2024 يصل الي 270 نيوتن/متر، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتخرج قوة تصل الي 177 حصان، ويصل سعه خزان وقوها الي 55 لتر ، وتحتاج الي 1 لتر من الوقد لقطع مسافة 16.1 كم/ساعة .

- أبعاد جي ايه سي امكو موديل 2024 :

أسعار جي ايه سي امكو الجديدة خلال عام 2024

تتوافر سيارة جي ايه سي امكو موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4680 مم، وعرض 1901 مم، وارتفاع 1670 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2750 مم .

- أسعار جي ايه سي امكو الجديدة خلال عام 2024 :

أسعار جي ايه سي امكو الجديدة خلال عام 2024

الفئة الاولي من سيارة جي ايه سي امكو موديل 2024 تباع بسعر مليون و 250 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جي ايه سي امكو موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 350 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جي ايه سي امكو موديل 2024 تتوافر بسعر مليون و 450 ألف جنيه .