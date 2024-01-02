سيارات عائلية موديل 2024 جديدة بـ 850 ألف جنيه

ينتشر داخل السوق المصري للسيارات عدد كبير من طرازات الصانع الصيني، وتنتمي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ومن ضمنها سيارة جاك S2، وشيرى تيجو 3، وجيلي جى اكس 3 برو ، وساوايست DX5، وشانجان سي-اس-35-بلس ، وجاءت هذه السيارات مع بداية العام الجديد 2024 لتناسب احتياجات المصريين وتساعدهم علي قضاء احتياجاتهم .

1- جاك S2 موديل 2024 :

تتسارع سيارة جاك S2 موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.8 ثانية، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج قوة 113 حصان، وتصل سرعة جاك S2 القصوى الي 175 كم/ساعة .

سعر جاك S2 موديل 2024 خلال العام الجاري

- سعر جاك S2 موديل 2024 خلال العام الجاري :

تباع سيارة جاك S2 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بسعر 724 ألف جنيه .

2- شيرى تيجو 3 موديل 2024 :

تنقل قوة سيارة شيرى تيجو 3 موديل 2024 الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي ، وتنتج قوة 125 حصان، وتصل سرعتها القصوي الي 180 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران يصل الي 160 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقود شيرى تيجو 3 الي 55 لتر .

أسعار شيرى تيجو 3 موديل 2024 خلال العام الجاري

- أسعار شيرى تيجو 3 موديل 2024 خلال العام الجاري :

تتوافر سيارة شيرى تيجو 3 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بسعر 810 ألف جنيه .

3- جيلي جى اكس 3 برو موديل 2024 :

عزم دوران سيارة جيلي جى اكس 3 برو موديل 2024 يصل الي 140 نيوتن/متر، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتصل قوتها الي 103 حصان، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك من فئة CVT .

سعر جيلي جى اكس 3 برو موديل 2024 خلال العام الجاري

- سعر جيلي جى اكس 3 برو موديل 2024 خلال العام الجاري :

يصل سعر الفئة الوحيدة من سيارة جيلي جى اكس 3 برو موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري الي 779 ألف جنيه .

4- ساوايست DX5 موديل 2024 :

سعه خزان وقود سيارة ساوايست DX5 موديل 2024 يصل الي 45 لتر، وتخرج عزم دوران يصل الي 225 نيوتن/متر، وتمتلك محرك سعه 1500 سي سي تيربو، ومقترن بـ ساوايست DX5 علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج قوة 156 حصان .

أسعار ساوايست DX5 موديل 2024 خلال العام الجاري

- أسعار ساوايست DX5 موديل 2024 خلال العام الجاري :

يبلغ سعر الفئة الوحيدة من سيارة ساوايست DX5 موديل 2024 في السوق المصري 860 ألف جنيه .

5- شانجان سي-اس-35-بلس موديل 2024 :

قوة سيارة شانجان سي-اس-35-بلس موديل 2024 تصل الي 160 حصان، وبها محرك سعه 1400 سي سي تيربو، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتتيك، ويصل سعه خزان وقودها الي 53 لتر، وعزم دوران شانجان سي-اس-35-بلس يصل الي 260 نيوتن/متر .

سعر شانجان سي-اس-35-بلس موديل 2024 خلال العام الجاري

- سعر شانجان سي-اس-35-بلس موديل 2024 خلال العام الجاري :

الفئة الأولي من سيارة شانجان سي-اس-35-بلس موديل 2024 تباع بسعر 860 ألف جنيه .