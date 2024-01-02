فيراري 296 GTB Assetto تباع بـ 5 نسخ فقط| تفاصيل

كشفت شركة فيراري عن طرازها الجديد فيراري 296 GTB Assetto Fiorano الجديدة، وتنتمي سيارة 296 GTB Assetto Fiorano لفئة السيارات الكوبيه ذات البابين الرياضية ، بالإضافة الي ان تلك السيارات من فيراري لن يمتلكها سوي 5 أفراد علي مستوي العالم ، وذلك لأنها سينتج منها 5 نسخ فقط علي مستوي العالم .

محرك فيراري 296 GTB Assetto Fiorano الجديدة

كمان ان سيارة فيراري 296 GTB Assetto تم تصميمها بناء علي مختلف إصدارات شركة فيراري التي حققت نجاحات كبيرة بـ مختلف السباقات العالمية.

محرك فيراري 296 GTB Assetto Fiorano الجديدة

تظهر فيراري 296 GTB Assetto Fiorano الجديدة باللون الأحمر المكون من 3 طبقات ، بجانب اللون الأبيض الذى تم وضعه علي المئزر الأمامي والسقف والعتبات الجانبية وأشرطة الصعود والمئزر الخلفي.

محرك فيراري 296 GTB Assetto Fiorano الجديدة

وتم وضع رقم 1 علي مقدمة السيارة ليضفي طابع الانتصارات التي حققتها فيراري بسباقات فورمولا 1 ، وتحتوي فيراري 296 GTB Assetto Fiorano الجديدة علي باقة من التجهيزات Assetto Fiorano.

محرك فيراري 296 GTB Assetto Fiorano الجديدة

زودت سيارة فيراري 296 GTB Assetto Fiorano الجديدة بـ مشتت هواء مصنوع من ألياف الكربون، وصداد خاص ، وبها عجلات مصنوعة من ألياف الكربون ، ويهيمن اللون الأحمر علي أحزمة الأمان داخل المقصورة ، وتم إضافة نفس اللون علي بعض المكونات بـ كسوة الأبواب ولوحة القيادة.

- محرك فيراري 296 GTB Assetto Fiorano الجديدة :

محرك فيراري 296 GTB Assetto Fiorano الجديدة

تمتلك سيارة فيراري 296 GTB Assetto Fiorano الجديدة محرك سعه 2900 سي سي تيربو، بجانب محرك كهربائي ينتج 830 حصان، ويصل عزم دورانها الي 740 نيوتن/متر .