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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار شيري أريزو 2024 السيدان بعد الأوفر برايس

أسعار شيري أريزو
أسعار شيري أريزو موديل 2024 بعد زيادات العام الجديد

يوجد داخل سوق السيارات المصري عدد كبير من سيارات الصانع الصيني ، وتوافره تلك الإصدارات لدي الوكلاء والموزعين خصوصا بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 بداية بداية العام الجاري ، وترجع تلك الزيادات للأحداث التي شهدها قطاع صناعة السيارات العالمي والتي كان منها، عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

أسعار شيري أريزو موديل 2024 بعد زيادات العام الجديدة

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شيري أريزو مويل 2024 من السيارات الصينية التي ارتفع سعرها مع بداية العام الجديد ، وتنتمي أريزو  لفئة السيارات السيدان .

- وسائل السلامة بـ شيري أريزو موديل 2024 :

أسعار شيري أريزو موديل 2024 بعد زيادات العام الجديدة

زودت سيارة شيري أريزو موديل 2024 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، فرامل ABS وEBD، ومساعد فرامل، ونظام تحكم في الجر، ونظام ESP، ونظام مساعد الثبات على الطرق المرتفعة، وبها وسائد هوائية، ونظام تنبيه لارتداء أحزمة الأمان، وبها حساسات ركن خلفية، ونظام لتثبيت مقاعد الأطفال في الخلف، وانذار لتحديد السرعة، وكاميرا للرؤية الخلفية، وايموبليزر.

- محرك شيري أريزو موديل 2024 :

أسعار شيري أريزو موديل 2024 بعد زيادات العام الجديدة

سرعة شيري أريزو موديل 2024 القصوى تصل الي 180 كم/ساعة، وتنتج قوة 114 حصان، وتحتوي علي محرك سعه 1500 سي سي ، وتتسارع من 0-100 كم/ ساعة في 11.5 ثانية، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، تحتاج الي 7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل عزم دورانها الي 141 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 48 لتر .

- أسعار شيري أريزو موديل 2024 بعد زيادات العام الجديدة :

أسعار شيري أريزو موديل 2024 بعد زيادات العام الجديدة

الفئة الأولي من سيارة شيري أريزو 2024 السيدان بعد الأوفر برايس تباع بسعر 620 ألف جنيه ، بدلا من 575 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيري أريزو 2024 السيدان بعد الأوفر برايس تتوافر بسعر 665 ألف جنيه، بدلا من 620 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيري أريزو 2024 السيدان بعد الأوفر برايس يصل سعرها الي 690 ألف جنيه، بدلا من 645 ألف جنيه .

 

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