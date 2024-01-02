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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارة عائلية من شيفروليه سعرها 950 ألف جنيه.. اعرف المواصفات

أسعار شيفروليه كابتيفا
أسعار شيفروليه كابتيفا موديل 2022 خلال العام الجديد

مع بداية العام الجديد، امتلأ السوق المصري للسيارات بالعديد من أنواع السيارات المختلفة سواء كانت سيدان أو هاتشباك أو SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وذلك من اجل توافر جميع الطرازات امام المواطنين المصريين واختيار السيارة الأنسب لاحتياجاتهم .

 أسعار شيفروليه كابتيفا موديل 2022 الجديدة خلال العام الجديد

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شيفروليه كابتيفا موديل 2022 من ضمن السيارات التي تتوافر بداخل السوق المصري ، وتنتمي كابتيفا  لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

- وسائل الأمان بـ شيفروليه كابتيفا موديل 2022 :

 أسعار شيفروليه كابتيفا موديل 2022 خلال العام الجديد

تحتوي سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 علي الكثير من وسائل السلامة والأمان منها، ESP، ووسائد هوائية ، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات للركن، ونظام الثبات الإلكتروني.

- محرك شيفروليه كابتيفا موديل 2022 :

 أسعار سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 خلال العام الجديد

سعه خزان وقود سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 يصل الي 52 لتر،  وتنتج قوة تصل الي 148 حصان، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك سعه 1500 سي سي تيربو، ويصل سعه خزان وقودها الي 52 لتر ، وتحتاج الي 7.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر .

- أبعاد شيفروليه كابتيفا موديل 2022 :

 أسعار سيارة  شيفروليه كابتيفا موديل 2022 خلال العام الجديد

تأتي سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 بطول 4655 مم، وعرض 1835 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2750 مم .

- أسعار شيفروليه كابتيفا موديل 2022 خلال العام الجديد :

 أسعار سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 خلال العام الجديد

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 العائلية تباع بسعر 979 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 يصل سعرها الجديد الي 999 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 تتوافر بسعر مليون و 89 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 يصل سعرها الجديد الي مليون و 109 ألف جنيه .

أنواع السيارات المختلفة هاتشباك سيدان شيفروليه كابتيفا كابتيفا موديل 2022 أسعار شيفروليه كابتيفا موديل 2022 خلال العام الجديد

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