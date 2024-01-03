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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار مازدا CX‪-‬90 موديل 2024 بالسعودية

أسعار مازدا CX‪-‬90
أسعار مازدا CX‪-‬90 موديل 2024

كشفت شركة مازادا اليابانية عن سياراتها الجديدة بالمملكة العربية السعودية مازدا CX‪-‬90  موديل 2024 ، وتنتمي مازدا CX‪-‬90 الي فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أسعار مازدا CX‪-‬90  موديل 2024

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- أبعاد مازدا CX‪-‬90  موديل 2024 :

أسعار مازدا CX‪-‬90  موديل 2024

تتوافر سيارة مازدا CX‪-‬90  موديل 2024 داخل سوق السيارات السعودي بطول  510 مم، وعرض 199‬4 مم، وارتفاع 173‪‬6 مم، وبها قاعدة عجلات بطول  312 مم .

- مواصفات مازدا CX‪-‬90  موديل 2024 :

تحتوي سيارة مازدا CX‪-‬90  موديل 2024 علي العديد من المميزات الحديثة منها، شبك تهوية أمامي باللون الأسود، وبها شعار mazda يحيط بالشبك من الأسفل به إطار عريض من الكروم، وبها أضواء أمامية LED، وأضواء نهارية ، ومصابيح ضباب، وحساسات أمامية، وكاميرا للمساعدة على ركن السيارة ، ومرايات جانبية  تعمل كهربائيا تتضمن إشارات انعطاف وكاميرا، ومقابض أبواب بلون السيارة، وجنوط مقاس 19 بوصة.

أسعار مازدا CX‪-‬90  موديل 2024

بالإضافة الي ان سيارة مازدا CX‪-‬90  موديل 2024 تمتلك أيضا ، جناح خلفي، وبها أضواء خلفية LED، وحساسات خلفية على الصداد ، وفتحة سقف بانوراما .

- محرك مازدا CX‪-‬90  موديل 2024 :

أسعار مازدا CX‪-‬90  موديل 2024

تحصل سيارة مازدا CX‪-‬90  موديل 2024 علي قوتها من محرك 6 سلندر سعه 3300 سي سي ، وتخرج قوة 284 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 500 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 74 لتر ، بجانب محرك كهربائي ينتج قوة 17 حصان، وعزم دوران 153 نيوتن/متر ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك .

- أسعار مازدا CX‪-‬90  موديل 2024 :

أسعار مازدا CX‪-‬90  موديل 2024

الفئة الأولي من سيارة مازدا CX‪-‬90  موديل 2024  تباع بسعر 161 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة مازدا CX‪-‬90  موديل 2024  يصل سعرها الي 189 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة مازدا CX‪-‬90  موديل 2024  تتوافر بسعر 207 ألف ريال سعودي .

 

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