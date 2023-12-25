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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات وسعر مازدا 6 موديل 2024 بالسعودية

أسعار مازدا 6 موديل
أسعار مازدا 6 موديل 2024 بالسعودية

كشفت شركة مازدا عن سياراتها الجديدة بالمملكة العربية السعودية مازدا 6 موديل 2024 ، وتنتمي مازدا 6 لفئة السيارات السيدان، وتظهر تصميم أنيق وجذاب.

أسعار مازدا 6 موديل 2024  بالسعودية

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- أبعاد مازدا 6 موديل 2024 :

تأتي سيارة مازدا 6 موديل 2024 بطول 4865 مم، وعرض 1840 مم، وارتفاع 1450 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2830 مم .

- محرك مازدا 6 موديل 2024 :

أسعار مازدا 6 موديل 2024  بالسعودية

تحصل سيارة مازدا 6 موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 2500 سي سي ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج قوة 231 حصان، وعزم دوران يصل الي 420 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقودها الي 62 لتر ، وتصل سرعتها القصوى الي 239 كم/ساعة .

- مواصفات مازدا 6 موديل 2024 :

أسعار مازدا 6 موديل 2024  بالسعودية

تمتلك سيارة مازدا 6 موديل 2024 مصابيح أمامية بمظهر حاد بتقنية  LED ، وبها خطوط بسيطة، وانتفاخ بسيط أعلى العجلات، ومقابض أبواب ومرايات بنفس لون الهيكل، وعجلات مقاس 19 بوصة، وفتحة سقف كهربائية.

- أسعار مازدا 6 موديل 2024  بالسعودية :

أسعار مازدا 6 موديل 2024  بالسعودية

الفئة الأولي من سيارة مازدا 6 موديل 2024  تباع بسعر 97.175 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة مازدا 6 موديل 2024  تباع بسعر  127.075 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة مازدا 6 موديل 2024  تباع بسعر  132.825 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة مازدا 6 موديل 2024  تباع بسعر  126.500 ألف ريال سعودي .

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