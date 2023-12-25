مواصفات وسعر مازدا 6 موديل 2024 بالسعودية

كشفت شركة مازدا عن سياراتها الجديدة بالمملكة العربية السعودية مازدا 6 موديل 2024 ، وتنتمي مازدا 6 لفئة السيارات السيدان، وتظهر تصميم أنيق وجذاب.

أسعار مازدا 6 موديل 2024 بالسعودية

- أبعاد مازدا 6 موديل 2024 :

تأتي سيارة مازدا 6 موديل 2024 بطول 4865 مم، وعرض 1840 مم، وارتفاع 1450 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2830 مم .

- محرك مازدا 6 موديل 2024 :

أسعار مازدا 6 موديل 2024 بالسعودية

تحصل سيارة مازدا 6 موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 2500 سي سي ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج قوة 231 حصان، وعزم دوران يصل الي 420 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقودها الي 62 لتر ، وتصل سرعتها القصوى الي 239 كم/ساعة .

- مواصفات مازدا 6 موديل 2024 :

أسعار مازدا 6 موديل 2024 بالسعودية

تمتلك سيارة مازدا 6 موديل 2024 مصابيح أمامية بمظهر حاد بتقنية LED ، وبها خطوط بسيطة، وانتفاخ بسيط أعلى العجلات، ومقابض أبواب ومرايات بنفس لون الهيكل، وعجلات مقاس 19 بوصة، وفتحة سقف كهربائية.

- أسعار مازدا 6 موديل 2024 بالسعودية :

أسعار مازدا 6 موديل 2024 بالسعودية

الفئة الأولي من سيارة مازدا 6 موديل 2024 تباع بسعر 97.175 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة مازدا 6 موديل 2024 تباع بسعر 127.075 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة مازدا 6 موديل 2024 تباع بسعر 132.825 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة مازدا 6 موديل 2024 تباع بسعر 126.500 ألف ريال سعودي .