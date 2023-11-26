أسعار مازدا CX90 موديل 2024 بالسعودية

كشفت شركة مازدا عن طرازها الجديد مازدا CX90 موديل 2024 بالسعودية ، وتظهر مازدا CX90 بتصميم مميز بفضل احتوائها علي خطوط انسيابية وشبك أمامي عريض، وبها لمسات فخمة مع واجهة أمامية ذات طابع رياضي .

مازدا CX90 موديل 2024

- محرك مازدا CX90 موديل 2024 :

مازدا CX90 موديل 2024

تحصل مازدا CX90 موديل 2024 علي قوتها من محرك 6 سلندر سعه 3300 سي سي تيربو، وينتج قوة تصل الي 345 حصان، وعزم دوران 500 نيوتن/متر، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك ، وتعمل بنظام الدفع الكلي للعجلات ، وتحتاج الي 1 لتر من الوقود لقطع مسافة 14.6 كم/ساعة .

- أبعاد مازدا CX90 موديل 2024 :

مازدا CX90 موديل 2024

تأتي سيارة مازدا CX90 موديل 2024 داخل سوق السيارات السعودي بطول 5100 مم، وعرض 1994 مم، وارتفاع 1736 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3120 مم.

- مواصفات مازدا CX90 موديل 2024 :

مقصورة مازدا CX90 موديل 2024

تأتي سيارة مازدا CX90 موديل 2024 بالعديد من المميزات والتكنولوجيات منها، مقاعد بـ جلد النابا الفاخر، وزخرفات خشبية، وكروم بمختلف أنحاء المقصورة، ونظام الدخول الذكي للمقصورة، ومقود حركة متعدد الوظائف بكسوة من الجلد، وشاشة معلومات وترفيه تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة، ومنافذ شحن USB.

- أسعار مازدا CX90 موديل 2024 :

مازدا CX90 موديل 2024

الفئة الأولي من سيارة مازدا CX90 موديل 2024 تباع بسعر 161.000 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من مازدا CX90 موديل 2024 يصل سعرها الي 189.750 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من مازدا CX90 موديل 2024 تتوافر بسعر 207.000 ألف ريال سعودي .