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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

خد بالك لو هتجيب عربية استيراد من برا | تفاصيل

سيارة ألمانية تحتوي
سيارة ألمانية تحتوي علي مياه بداخلها بسبب سوء شحنها

تنقل السيارات الجديدة التي تأتي إلى مصر من الخارج بالسفن البحرية ، حيث يتم نقل السيارات علي السفن بسبب انخفاض تكلفة شحنها ،وذلك مقارنة بنقل السيارات علي متن الطائرات .

سيارة ألمانية تحتوي علي مياه بداخلها بسبب سوء شحنها

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ولكن خلال عملية شحن السيارات علي متن السفن يمكن ان تتعرض الي بعض الأضرار أو التلفيات ، وذلك بسبب سوء تحميلها وتخزينها بالسفن بشكل جيد وصحيح .

- سيارة ألمانية تحتوي علي مياه بداخلها بسبب سوء شحنها :

سيارة ألمانية تحتوي علي مياه بداخلها بسبب سوء شحنها

تعرض أحد الأشخاص عند شحن سياراته من المانيا الي مصر لبعض المشاكل ، وذلك بعدما وجد الكثير من المياه تغمر أرضية السيارة ، بالإضافة الي تعرض كنترولات السيارة بالكامل للمياه وذلك يؤدي الي حدوث خلل بالمحرك وبكهربة السيارة .

سيارة ألمانية تحتوي علي مياه بداخلها بسبب سوء شحنها

تمكن صاحب السيارة الألمانية من أستلام سيارته وقام بأنهاء جميع الأوراق الجمركية ، وبعد ذلك عندما قام بالكشف علي السيارة وجد بها تجمعات مياه بأرضية السيارة بالكامل ، وذلك يؤثر علي السيارة بالسلب ويؤدي الي عدم تشغيل محرك السيارة من جديد .

قام صاحب السيارة باستلامها من الجمارك وكانت تعمل ولكن بشكل غير منتظم " بتقطع" وتمكن صاحب السيارة من اكتشاف ذلك العطل وتعرف علي سببه ، واتضح له ان جميع مكونات السيارة وأسلاكها الكهربائية كانت مغمورة بالمياه .

سيارة ألمانية تحتوي علي مياه بداخلها بسبب سوء شحنها

ومن هنا يجب عند أستلام أي سيارة قادمة من الخارج ان يقوم ملاكها بمصر بالكشف عليها وفحصها بالكامل ، مع ضرورة التأكد من خلوها من أي تراكمات وتجمعات للمياه ، أو ما شابة .

- موقف شائع يحدث للسيارات القادمة من الخارج :

سيارة ألمانية تحتوي علي مياه بداخلها بسبب سوء شحنها

تتعرض السيارات التي يتم نقلها عن طريق السفن الي سوء التخزين ، وذلك يؤدي الي تعرض السيارة للعديد من المشاكل التي تؤدي الي تلف مكوناتها وبالتالي يجب الحذر من تلك المواقف، بالإضافة الي فحص السيارة بشكل دقيق لاكتشاف ما بها من اعطال ناتجة عن سوء نقلها عبر السفن .
 

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