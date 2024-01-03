سعر بورشه باناميرا الهاتشباك بمصر خلال 2024

مع بداية العام الجديد 2024 انتشر داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023 ، وتوافره تلك السيارات بعد مواجهة قطاع صناعة السيارات العالمي لعدة مشاكل أثرت بالسلب علي إنتاج السيارات الجديدة وعلي تواجده لدي الوكلاء والموزعين ، واذا تم توافرها يتم بيعها بأسعار مرتفعة بسبب وضع أوفر برايس علي سعرها الرسمي .

أسعار بورشه باناميرا موديل 2023 بالسوق المصري

ومن ضمن السيارات المتوافرة للبيع بورشه باناميرا موديل 2023 ، وتنتمي باناميرا لفئة السيارات الهاتشباك .

- وسائل الأمان بـ بورشه باناميرا موديل 2023 :

أسعار بورشه باناميرا موديل 2023 بالسوق المصري

زودت سيارة بورشه باناميرا موديل 2023 الهاتشباك بالعديد من التكنولوجيات المتطورة منها، نظام الثبات الإلكتروني، ووسائد هوائية، وحساسات للركن، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وESP، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS .

- محرك بورشه باناميرا الهاتشباك موديل 2023 :

أسعار بورشه باناميرا موديل 2023 بالسوق المصري

تحتاج سيارة بورشه باناميرا موديل 2023 لـ 9.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل سعه خزان وقودها الي 90 لتر، وتمتلك محرك سعه 4000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 700 حصان، وتصل سرعة بورشه باناميرا القصوى الي 315 كم/ساعة، وتخرج عزم دوران يصل الي 770 نيوتن/متر، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 3.2 ثانية .

- أبعاد بورشه باناميرا الهاتشباك موديل 2023 :

أسعار بورشه باناميرا موديل 2023 بالسوق المصري

تتوافر سيارة بورشه باناميرا موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بطول 5049 مم، وعرض 1937 مم، وارتفاع 1427 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2950 مم .

- أسعار بورشه باناميرا موديل 2023 بالسوق المصري :

أسعار بورشه باناميرا موديل 2023 بالسوق المصري

الفئة الأولي من سيارة بورشه باناميرا موديل 2023 تباع بسعر 5 مليون و 483 ألف جنيه، والفئة الثانية يصل سعرها الي 5 مليون و 704 ألف جنيه، والفئة الثالثة تباع بسعر 6 مليون و76 ألف جنيه، والفئة الرابعة يصل سعرها الي 6 مليون و 240 الف جنيه، الفئة الرابعة يصل سعرها الي 6 مليون و 274 ألف جنيه، والفئة الخامسة تباع بسعر 6 مليون و 426 ألف جنيه، والفئة السادسة تباع بـ 6 مليون و 959 ألف جنيه ، والفئة السابعة يصل سعرها الي 6 مليون و 965 ألف جنيه، والفئة الثامنة تباع بسعر 7 مليون 77 الف جنيه، والفئة التاسعة سعرها 7 مليون و 712 ألف جنيه، والفئة العاشرة سعرها 10 مليون و 961 ألف جنيه، والفئة الحادية عشر تباع بسعر 11 مليون و 435 ألف جنيه .