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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورشه تكشف عن سيارتها رقم 2 مليون في لايبزيج

بورشه تكشف عن سيارتها
بورشه تكشف عن سيارتها رقم 2 مليون في لايبزيج

بعد أقل من أسبوعين من ظهور سيارة بورشه باناميرا 2024 لأول مرة، أصبح لدى صانع السيارات سببا آخر للاحتفال. ويمثل هذا خروج سيارة بورشه رقم مليونين من خط تجميع لايبزيج، وهي سيارة باناميرا توربو إي-هايبريد المذهلة ذات طلاء ماديرا الذهبي المعدني الأنيق، وهي الآن في طريقها إلى مالكها الجديد في دبي.

بورشه تكشف عن سيارتها رقم 2 مليون في لايبزيج

منذ ظهورها لأول مرة في لايبزيغ عام 2009، لعب خط باناميرا دوراً محورياً في قصة نجاح موقع إنتاج بورشه في ساكسونيا. بدأ إنتاج الجيل الثاني في عام 2016، مما يمثل اندماج باناميرا باعتبارها "لايبزيجر الحقيقية" عندما تم توسيع مصنع التجميع إلى مصنع كامل مع ورشة طلاء وإنتاج الهيكل.

بورشه تكشف عن سيارتها رقم 2 مليون في لايبزيج

يقول جيرد روب، رئيس مجلس إدارة المصنع: "كان التوسع إلى مصنع كامل قرارًا رائدًا للموقع". "باعتبارنا مصنعًا كاملاً، نقوم بتصنيع النماذج بالكامل، بدءًا من بناء الجسم وحتى التجميع النهائي. وقد وضع هذا الأساس لمشاريع السيارات الجديدة والنمو المستمر."

 

نمت منشأة بورشه في لايبزيغ لتصبح مساهمًا اقتصاديًا حيويًا وصاحب عمل في منطقة وسط ألمانيا، حيث تضم قوة عاملة تزيد عن 4400 فرد. وعلى مر السنين، تحول المصنع أيضًا إلى مركز للسيارات الكهربائية، وبالنظر إلى المستقبل، ستكون بورشه قادرة على تصنيع ثلاثة أنواع من المحركات – الاحتراق، والكهربائية، والمحركات الهجينة – في خط واحد.

 

بورشه تكشف عن سيارتها رقم 2 مليون في لايبزيج

ستصل باناميرا 2024 إلى الوكلاء في ربيع عام 2024، بسعر يبدأ من 101.550 دولارًا أمريكيًا، بما في ذلك رسوم الوجهة البالغة 1650 دولارًا أمريكيًا. بالإضافة إلى ذلك، سيبدأ سعر باناميرا 4 من 108.550 دولارًا. سيتم نشر تفاصيل أسعار Panamera Turbo E-Hybrid في وقت لاحق.

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