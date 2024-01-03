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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ160 ألف جنيه فقط.. مواصفات أرخص سيارات رينو في مصر

صدى البلد

قدمت العلامة التجارية الفرنيسة رينو باقة من السيارات الجديدة في السوق المصري، من أشهرها السيارة رينو كليو موديل 2002. 

 

تعتبر السيارات المستعملة أحد أشهر الحلول الاقتصادية عند الرغبة في شراء سيارة بسعر مناسب، نظراً لارتفاع أسعار السيارات الجديدة خلال عامي 2022 و 2023.

رينو كليو موديل 2002

أسعار السيارة رينو كليو موديل 2002 مستعملة

بلغ سعر السيارة رينو كليو موديل 2002 في سوق المستعمل بـ 160 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

رينو كليو موديل 2002

مواصفات السيارة رينو كليو موديل 2002

حصلت السيارة رينو كليو موديل 2002 على محرك سعة 1400 سي سي رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 98 حصانا، مع نظام جر بالعجلات الأمامية، وعزم أقصى للدوران يبلغ 127 نيوتن متر.

 

تتوفر السيارة رينو كليو موديل 2002 بناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات أو علبة غيارات أوتوماتيك مكونة من 4 سرعات، ويبلغ معدل استهلاك الوقود 6.7 : 7.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

 

تبلغ السرعة القصوى للسيارة رينو كليو موديل 2002 نحو 186 كيلومتر في الساعة، وتتسارع من 0 إلى سرعة 100 كيلومتر خلال زمن قدره 10.5 : 12.9 ثانية، وبلغت قراءة عداد السيارة نحو 140 ألف كيلو متر.

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