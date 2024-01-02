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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أبرزها أوبل وتويوتا .. سيارات أوتوماتيك بـ 350 ألف جنيه

سيارات أوتوماتيك
سيارات أوتوماتيك بـ 350 ألف جنيه بسوق السيارات المصري 2024

يمتلئ سوق السيارات المصري بالعديد من طرازات السيارات المعروضة للبيع ، حيث توافرت تلك الإصدارات بعد ارتفاع أسعار الجديدة بشكل غير مسبوق نتيجة تعرض قطاع صناعة السيارات لعدة أزمات طاحنة كان منها عدم استقرار سعر الدولار .. ومن ضمن السيارات المعروضة للبيع  رينو ميجان ، وبريليانس frv ، وأوبل استرا، ونيو أوبترا، وتويوتا ياريس .

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1- تويوتا ياريس موديل 2006 :

تحصل سيارة  تويوتا ياريس موديل 2006 على قوتها من محرك سعة 1300 سي سي ، وتباع باللون الأبيض، وتنقل قوة السيارة الى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت  تويوتا ياريس من قطع مسافة تصل الى 200 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .

 تويوتا ياريس موديل 2006 

يصل سعر سيارة  تويوتا ياريس موديل 2006 داخل سوق السيارات الى 350 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

2- شيفروليه نيو أوبترا موديل 2015 :

تعرض سيارة شيفروليه نيو أوبترا موديل 2015 للبيع باللون الرمادي ، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الى 120 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ويوجد بالسيارة رخصة سارية ، وبها دهانات خارجية .

شيفروليه نيو أوبترا موديل 2015

سعر سيارة شيفروليه نيو أوبترا موديل 2015 داخل سوق السيارات يصل الى 340 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

3- أوبل أسترا موديل 2006 :

تنقل قوة سيارة  أوبل أسترا موديل 2006 من المحرك الى العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت أوبل أسترا من قطع مسافة تصل الى 180 ألف/كم، وتمتلك محركا سعة 1500 سي سي ، وبها رخصة سارية ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية.

 أوبل أسترا موديل 2006

يبلغ سعر سيارة أوبل أسترا موديل 2006 داخل سوق السيارات المصري 330 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة .

4- بريليانس frv موديل 2010 :

تمكنت سيارة بريليانس frv موديل 2010 من قطع مسافة تصل الى 200 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، وتمتلك محركا سعة 1500 سي سي ، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك، وبها رخصة سارية لمدة سنة، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية .

بريليانس frv موديل 2010

تتوافر سيارة بريليانس frv موديل 2010 داخل سوق السيارات المصري بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

5- رينو ميجان موديل 2006 :

تنتمي  رينو ميجان موديل 2006 لفئة السيارات السيدان، وتستمد قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتعرض للبيع باللون النبيتي ، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت  رينو ميجان من قطع مسافة تصل الى 200 ألف /كم، وبها رخصة سارية لمدة سنة، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

رينو ميجان موديل 2006

سيارة  رينو ميجان موديل 2006 متاحة للبيع داخل سوق السيارات المصري بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة ، وقوة محركها .

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