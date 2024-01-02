سعر تويوتا كورولا 2024 الرسمي خلال العام الجديد

مع بداية العام الجديد 2024 انتشر داخل سوق السيارات المصري عدد كبير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وجاءه تلك الإصدارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة ، وتلك الزيادة تعود الي الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات العالمي والتي كان منها عدم استقرار سعر صرف الدولار .

سعر تويوتا كورولا الجديد خلال عام 2024 بالسوق المصري

ومن ضمن السيارات التي تواجده بالسوق المصري تويوتا كورولا موديل 2024 ، وتنتمي تويوتا لفئة السيارات السيدان .

- مواصفات الأمان بـ تويوتا كورولا موديل 2024 :

سعر تويوتا كورولا الجديد خلال عام 2024 بالسوق المصري

زودت سيارة تويوتا كورولا اليابانية بالعديد من وسائل الأمان منها، حساسات خلفيه، ووسائد هوائية، وESP، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD .

- أبعاد كورولا اليابانية موديل 2024 :

سعر تويوتا كورولا الجديد خلال عام 2024 بالسوق المصري

تتوافر سيارة تويوتا كورولا موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4630 مم، والعرض 1780 مم، ارتفاعها 1435 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2700 مم .

- سعه محرك تويوتا كورولا موديل 2024 :

سعر تويوتا كورولا الجديد خلال عام 2024 بالسوق المصري

تحتاج سيارة تويوتا كورولا موديل 2024 من الوقود الي 6.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل لسرعة 100 كم/ٍاعة في 12 ثانية، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، ويصل سعه خزان الوقود بـ تويوتا كورولا الي 50 لتر ، وبها عزم دوران يصل الي 154 نيوتن/مترن وتخرج قوة 120 حصان، تصل سرعتها القصوى الي 189 كم/ساعة .

- سعر تويوتا كورولا الجديد خلال عام 2024 بالسوق المصري :

سعر تويوتا كورولا الجديد خلال عام 2024 بالسوق المصري

الفئة الأولي من سيارة تويوتا كورولا موديل 2024 تباع بسعر 925 ألف جنيه بدون زيادات، ويصل سعر الفئة الثانية الي 990 ألف جنيه ، والفئة الثالثة تباع بـ مليون و 100 ألف جنيه، والفئة الرابعة يصل سعرها الي مليون و 150 ألف جنيه ، والفئة الخامسة سعرها مليون و 200 ألف جنيه .

