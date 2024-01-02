سعر تويوتا كورولا 2024 الرسمي خلال العام الجديد

مع بداية العام الجديد 2024 انتشر داخل سوق السيارات المصري عدد كبير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وجاءه تلك الإصدارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة ، وتلك الزيادة تعود الي الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات العالمي والتي كان منها عدم استقرار سعر صرف الدولار .
ومن ضمن السيارات التي تواجده بالسوق المصري تويوتا كورولا موديل 2024 ، وتنتمي تويوتا لفئة السيارات السيدان .
- مواصفات الأمان بـ تويوتا كورولا موديل 2024 :
زودت سيارة تويوتا كورولا اليابانية بالعديد من وسائل الأمان منها، حساسات خلفيه، ووسائد هوائية، وESP، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD .
- أبعاد كورولا اليابانية موديل 2024 :
تتوافر سيارة تويوتا كورولا موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4630 مم، والعرض 1780 مم، ارتفاعها 1435 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2700 مم .
- سعه محرك تويوتا كورولا موديل 2024 :
تحتاج سيارة تويوتا كورولا موديل 2024 من الوقود الي 6.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل لسرعة 100 كم/ٍاعة في 12 ثانية، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، ويصل سعه خزان الوقود بـ تويوتا كورولا الي 50 لتر ، وبها عزم دوران يصل الي 154 نيوتن/مترن وتخرج قوة 120 حصان، تصل سرعتها القصوى الي 189 كم/ساعة .
- سعر تويوتا كورولا الجديد خلال عام 2024 بالسوق المصري :
الفئة الأولي من سيارة تويوتا كورولا موديل 2024 تباع بسعر 925 ألف جنيه بدون زيادات، ويصل سعر الفئة الثانية الي 990 ألف جنيه ، والفئة الثالثة تباع بـ مليون و 100 ألف جنيه، والفئة الرابعة يصل سعرها الي مليون و 150 ألف جنيه ، والفئة الخامسة سعرها مليون و 200 ألف جنيه .