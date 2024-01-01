تويوتا شاص 2024 تباع بالسعودية بهذا السعر

كشف وكيل سيارات تويوتا بالمملكة العربية السعودية عن توافر طرازات تويوتا شاص موديل 2024 ، وتنتمي تويوتا شاص لفئة السيارات البيك أب .

سعر تويوتا شاص موديل 2024

- أبعاد تويوتا شاص موديل 2024 :

سعر تويوتا شاص موديل 2024

تتوافر سيارة تويوتا شاص موديل 2024 اخل سوق السيارات السعودي بطول 5405 مم، وعرض 1800 مم، وارتفاع 1960 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3180 مم .

- محرك تويوتا شاص موديل 2024 :

سعر تويوتا شاص موديل 2024

تحصل سيارة تويوتا شاص موديل 2024 علي قوتها من محرك 6 سلندر سعه 4000 سي سي ، وتخرج قوة 228 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 360 نيوتن/متر، ومقترن بها ناقل حركة مانيوال، وتعتمد السيارة علي قوة الدفع الرباعي للعجلات ، ويصل سعه خزان وقودها الي 130 لتر .

- مواصفات تويوتا شاص موديل 2024 :

سعر تويوتا شاص موديل 2024

تمتلك سيارة تويوتا شاص موديل 2024 العديد من المميزات الجديدة منها، جنوط عجلات مقاس 16 بوصة ، وإضاءة أمامية هالوجين، وبها ميزة تعديل مستوى الإضاءة، وبها مقاعد بكسوة من الفينيل، وبها تكييف، وأزرار تحكم ، وبها شاشة معلومات وترفيه مقاس 6.7 بوصه، ونظام صوت مكون من سماعتين، وتدعم آبل كاربلاي ، وبها راديو، ومنفذ USB-A.

- سعر تويوتا شاص موديل 2024 :

تباع سيارة تويوتا شاص موديل 2024 بسعر 152.605 ألف ريال سعودي .