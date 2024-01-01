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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا شاص 2024 تباع بالسعودية بهذا السعر

سعر تويوتا شاص موديل
سعر تويوتا شاص موديل 2024

كشف وكيل سيارات تويوتا بالمملكة العربية السعودية عن توافر طرازات تويوتا شاص موديل 2024 ، وتنتمي تويوتا شاص لفئة السيارات البيك أب .

سعر تويوتا شاص موديل 2024 

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- أبعاد تويوتا شاص موديل 2024 :

سعر تويوتا شاص موديل 2024 

تتوافر سيارة تويوتا شاص موديل 2024 اخل سوق السيارات السعودي بطول 5405 مم، وعرض 1800 مم، وارتفاع 1960 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3180 مم .

- محرك تويوتا شاص موديل 2024 :

سعر تويوتا شاص موديل 2024 

تحصل سيارة تويوتا شاص موديل 2024 علي قوتها من محرك 6 سلندر سعه 4000 سي سي ، وتخرج قوة 228 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 360 نيوتن/متر، ومقترن بها ناقل حركة مانيوال، وتعتمد السيارة علي قوة الدفع الرباعي للعجلات ، ويصل سعه خزان وقودها الي 130 لتر .

- مواصفات تويوتا شاص موديل 2024 :

سعر تويوتا شاص موديل 2024 

تمتلك سيارة تويوتا شاص موديل 2024 العديد من المميزات الجديدة منها، جنوط عجلات مقاس 16 بوصة ، وإضاءة أمامية هالوجين، وبها ميزة تعديل مستوى الإضاءة، وبها مقاعد بكسوة من الفينيل، وبها تكييف، وأزرار تحكم ، وبها شاشة معلومات وترفيه مقاس 6.7 بوصه، ونظام صوت مكون من سماعتين، وتدعم آبل كاربلاي ، وبها راديو، ومنفذ USB-A.

- سعر تويوتا شاص موديل 2024 :

تباع سيارة تويوتا شاص موديل 2024 بسعر 152.605 ألف ريال سعودي .

 

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