سعر تويوتا لاند كروز في السعودية

تعتبر السيارة تويوتا لاند كروز أشهر سيارات الدفع الرباعي في منطقة الخليج العربي، وتتميز بتصميم فاخر يحمل هوية العلامة التجارية اليابانية، كما تأتي مجهزة بباقة من أقوى أنظمة الأمن والسلامة، ونظم الترفيه والملاحة.

تويوتا لاند كروز

سعر سيارة تويوتا لاند كروز الجديدة

تويوتا لاند كروز نسخة GRX1 يبلغ سعرها 251,160 ريال

تويوتا لاند كروز نسخة GRX2 يبلغ سعرها 269,100 ريال.

تويوتا لاند كروز نسخة GRX3 يبلغ سعرها 298,310 ريال.

تويوتا لاند كروز نسخة GRX4 يبلغ سعرها 310,385 ريال.

تويوتا لاند كروز نسخة GRX-V يبلغ سعرها 323,265 ريال.

تويوتا لاند كروز نسخة VX يبلغ سعرها 364,090 ريال.

تويوتا لاند كروز نسخة VXR يبلغ سعرها 406,410 ريال.

تويوتا لاند كروز نسخة GX DSL يبلغ سعرها 242,880 ريال.

تويوتا لاند كروز نسخة GXR2 DSL يبلغ سعرها 266,455 ريال.

تويوتا لاند كروز نسخة GXR3 DSL يبلغ سعرها 291,870 ريال.

تويوتا لاند كروز نسخة GXR4 DSL يبلغ سعرها 303,945 ريال.

تويوتا لاند كروز نسخة VX DSL يبلغ سعرها 357,190 ريال.

تويوتا لاند كروز نسخة GR-S DSL يبلغ سعرها 407,445 ريال.

تويوتا لاند كروز

مواصفات السيارة تويوتا لاند كروز

جاءت السيارة تويوتا لاند كروز موديل 2023 بنوعين من المحركات

الأول محرك سداسي الأسطوانات “V6” بقوة تصل الى 302 حصان، مزود بشاحن تيربو مزدوج، وسعة تبلغ 3300 سي سي، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من 10 سرعات، و 700 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.

المحرك الثاني محرك سداسي الأسطوانات “V6” بقوة تصل الى 409 حصان، مزود بشاحن تيربو مزدوج، بسعة تبلغ 3500 سي سي، يتصل بناقل حركة يدوي يتألف من 10 سرعات، وعزم أقصى للدوران يصل الى 650 نيوتن/متر.