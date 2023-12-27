بسعر لقطة.. تويوتا كورولا أوتوماتيك 2001

يتوافر داخل سوق السيارات المصري للمستعمل عدد غير محدود من إصدارات السيارات المستعملة ، وانتشرت تلك الطرازات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بالسوق المصري ، بالإضافة الي أن السيارات المستعملة تتميز بسهولة إعادة بيعها من جديد ، بالإضافة الي توافر قطع غيارها بسهولة .

محرك تويوتا كورولا موديل 2001

من ضمن السيارات المعروضة للبيع تويوتا كورولا موديل 2001 ، وتنتمي كورولا الي فئة السيارات السيدان اليابانية .

- مواصفات تويوتا كورولا موديل 2001 :

محرك تويوتا كورولا موديل 2001

زودت سيارة تويوتا كورولا موديل 2001 بمصابيح ضباب أمامية، وشبكة أمامية كبيرة يتوسطها شعار شركة تويوتا ، وإضاءة أمامية ، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة ، ومرايات جانبية كهربائية، وتم تثبيت 4 جرائد بمنتصف الابواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة ، وتم تثبيت شعار تويوتا اليابانية علي الحقيبة الخلفية للسيارة .

- محرك تويوتا كورولا موديل 2001 :

محرك تويوتا كورولا موديل 2001

تنقل قوة سيارة تويوتا كورولا موديل 2001 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، تباع باللون الأحمر، وتمتلك محرك سعه 1300 سي سي وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 199 ألف/كم، ويوجد بالسيارة رخصة سارية، ولا يوجد بسيارة تويوتا كورولا أي دهانات داخلية .

- سعر تويوتا كورولا اليابانية موديل 2001 :

محرك تويوتا كورولا موديل 2001

تتوافر سيارة تويوتا كورولا موديل 2001 داخل سوق السيارات المصري بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .