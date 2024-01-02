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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أفضل 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 180 ألف جنيه

صدى البلد

مع ارتفاع اسعار السيارات الجديدة خلال عامي 2022 و 2023 تعتبر السيارات المستعملة حلا أقتصادياً بديلاً، وذلك نظراً لأسعارها المنخفضة نسبياً.

كيا شوما موديل 1999

كيا شوما موديل 1999

تعتمد السيارة كيا شوما موديل 1999 على محرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات. ينتج قوة تصل الى 100 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 145 نيوتن متر، مع ناقل حركة يدوي مانيوال يتألف من 5 سرعات.

تبدأ أسعار السيارة كيا شوما موديل 1999 في سوق المستعمل بـ 170 ألف جنيه.

هيونداي فيرنا موديل 2007

هيونداي فيرنا موديل 2007

حصلت السيارة هيونداي فيرنا موديل 2007 محرك رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، بسعة 1600 سي سي، وينتج قوة تصل الى 106 حصانا، وناقل سرعات يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات.

بلغ سعر السيارة هيونداي فيرنا موديل 2007 في سوق المستعمل بـ 175 ألف جنيه.

فولكس فاجن بولو

فولكس فاجن بولو موديل 1998

تأتي السيارة فولكس فاجن بولو بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 75 حصانا، مقترن بناقل حركة من 4 سرعات أوتوماتيك أو ناقل حركة مانيوال يتألف من 5 سرعات.

تبدأ أسعار السيارة فولكس فاجن بولو موديل 1998 في سوق المستعمل من 180 ألف جنيه.

سكودا فابيا موديل 2001

 

سكودا فابيا موديل 2001

تاتي السيارة سكودا فابيا موديل 2001 بعدة أنواع من المحركات، أشهرها بسعة 1400  سي سي، وهو محرك قوي بتقنية HTP ، ينتج قوة تصل الى 55 حصانا، عند 4750 لفة في الدقيقة مع عزم دوران 106 نيوتن متر عند 3000 لفة في الدقيقة، وناقل حركة يدوي خماسي السرعات.

بلغ سعر السيارة سكودا فابيا موديل 2001 في سوق المستعمل 180 ألف جنيه.

أوبل كورسا موديل 2004

أوبل كورسا موديل 2004

حصلت السيارة أوبل كورسا موديل 2004 بمحرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 87 حصانا، مقترن بناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات، أو ناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات.

بلغ سعر السيارة أوبل كورسا موديل 2004 في سوق المستعمل بـ 180 ألف جنيه.

كيا شوما هيونداي فيرنا فولكس فاجن بولو سكودا فابيا أوبل كورسا

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