أسعار بي واي دي F3 موديل 2024 بعد الزيادة

خلال الأيام الأولي من العام الجديد 2024 ارتفعت أسعار السيارات الجديدة داخل سوق السيارات المصري ، وذلك يعود الي الازمات التي يمر بها قطاع صناعة السيارات العالمي والتي اثرت علي إنتاج السيارات الجديدة وعلي توافرها لدي الوكلاء والموزعين .

أسعار بي واي دي F3 موديل 2024 خلال العام الجاري بعد الزيادة

سيارة بي واي دي F3 موديل 2024 الصينية من ضمن السيارات الجديدة التي ارتفعت أسعارها، وتنتمي F3 موديل 2024 لفئة السيارات السيدان .

- أبعاد بي واي دي F3 موديل 2024 :

أسعار بي واي دي F3 موديل 2024 خلال العام الجاري بعد الزيادة

تأتي سيارة بي واي دي F3 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4533 مم، وعرض 1705 مم، وارتفاع 1490 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2600 مم .

- محرك بي واي دي F3 موديل 2024 :

أسعار بي واي دي F3 موديل 2024 خلال العام الجاري بعد الزيادة

عزم دوان سيارة بي واي دي F3 موديل 2024 يصل الي 145 نيوتن/متر، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتنتج قوة 108 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة، ويصل سعه خزان وقودها الي 50 لتر .

- مواصفات السلامة بـ بي واي دي F3 موديل 2024 :

أسعار بي واي دي F3 موديل 2024 خلال العام الجاري بعد الزيادة

زودت سيارة بي واي دي F3 موديل 2024 بالعديد من مواصفات السلامة والأمان منها، نظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وحساسات للركن، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS .

- أسعار بي واي دي F3 موديل 2024 خلال العام الجاري بعد الزيادة :

أسعار بي واي دي F3 موديل 2024 خلال العام الجاري بعد الزيادة

الفئة الأولي من سيارة بي واي دي F3 موديل 2024 يصل سعرها الي 600 ألف جنيه، بدلا من 550 ألف جنيه .

والفئة الثانية من سيارة بي واي دي F3 موديل 2024 تباع بسعر 680 ألف جنيه، بدلا من 635 ألف جنيه .