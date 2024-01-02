مواصفات وسعر كيا تيلورايد الـSUV بالسعودية

ظهرة سيارة كيا تيلورايد الجديدة داخل سوق السيارات السعودي ، وتنتمي كيا تيلورايد الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، ويصل طول سيارة تيلورايد الي 5 متر وذلك يعطيها مظهر أنيق ومتميز .

مواصفات وسعر كيا تيلورايد الـ SUV بالسعودية

- محرك كيا تيلورايد الـ SUV :

مواصفات وسعر كيا تيلورايد الـ SUV بالسعودية

تحصل سيارة كيا تيلورايد الـ SUV علي قوتها من محرك 6 سلندر سعه 3800 سي سي ، وتخرج قوة 295 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 355 نيوتن/متر ، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتعمل بقوة الدفع الرباعي للعجلات ، ويصل سعه خزان وقودها الي 71 لتر .

- مواصفات كيا تيلورايد الـ SUV :

مواصفات وسعر كيا تيلورايد الـ SUV بالسعودية

زودت سيارة كيا تيلورايد الـ SUV بالعديد من التجهيزات الجديدة منها، مصابيح أمامية LED ، وبها مصابيح نهارية، ومصابيح خلفية LED، وبها إضاءة أمامية أوتوماتيك، وجنوط مقاس 20 بوصة ألمنيوم ، ومرايات جانبية كهربائية، ومقاعد بكسوة من الجلد ، وتكييف أوتوماتيك ثلاثي المناطق، وبها شاشة معلومات وترفيه مقاس 12.3 بوصة تعمل باللمس، ونظام ملاحة مستقل، وتدعم الربط بالهاتف عن طريق آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وبها نظام صوت مكون من 12 سماعة.

مواصفات وسعر كيا تيلورايد الـ SUV بالسعودية

بالإضافة الي ا سيارة كيا تيلورايد تحتوي أيضا علي شاشة للسائق رقمية، وبها ميزة عرض المناطق العمياء، وميزة عرض معلومات القيادة HUD، وبها وسائد هوائية، و فتحة سقف بانوراما، وستائر تظليل جانبية، وشاحن لاسلكي، ونظام إضاءة محيطية، ومثبت سرعة، ونظام الحفاظ على المسار، ونظام تحذير الخروج عن المسار، ونظام التحذير من التصادم مع فرامل طوارئ تلقائية.

- سعر كيا تيلورايد الـ SUV الجديدة :

مواصفات وسعر كيا تيلورايد الـ SUV بالسعودية

تباع سيارة كيا تيلورايد الـ SUV داخل السعودية بسعر 216.198 ألف ريال سعودي .