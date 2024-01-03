دونج فنج أيولوس E70 Pro تباع بالسعر الجديد

خلال الأيام الأولي من عام 2024 شهدت أغلب طرازات السيارات زيادة في أسعارها ، وجاءت هذه الزيادات السعرية بسبب تعرض قطاع صناعة السيارات الي بعض المشاكل التي اثرت علي توافر الطرازات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين ، ومن ضمن المشاكل التي واجة قطاع صناعة السيارات عدم استقرار سعر صرف الدولار ، بالإضافة الي عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

أسعار دونج فنج اى 70 برو موديل 2023 خلال العام الجديد

دونج فنج اى 70 برو موديل 2023 الصينية من ضمن السيارات التي تعرضت لزيادة سعرية ، وتنتمي دونج فنج اى 70 برو لفئة السيارات السيدان .

أسعار دونج فنج اى 70 برو موديل 2023 خلال العام الجديد

- محرك دونج فنج اى 70 برو موديل 2023 :

أسعار دونج فنج اى 70 برو موديل 2023 خلال العام الجديد

سرعة سيارة دونج فنج اى 70 برو موديل 2023 القصوى تصل الي 210 كم/ساعة، وتنتج قوة 160 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.5 ثانية، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتستمد قوتها من محرك كهربائي .

- أبعاد دونج فنج اى 70 برو موديل 2023 :

أسعار دونج فنج اى 70 برو موديل 2023 خلال العام الجديد

تتوافر سيارة دونج فنج اى 70 برو موديل 2023 داخل سوق السيارات بطول 4700 مم، وعرض 1725 مم، وارتفاع 1530 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2700 مم .

- أسعار دونج فنج اى 70 برو موديل 2023 خلال العام الجديد :

أسعار دونج فنج اى 70 برو موديل 2023 خلال العام الجديد

تتوافر سيارة دونج فنج اى 70 برو موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها الجديد الي مليون و 195 ألف جنيه ، بدلا من سعرها السابق مليون و 125 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 70 ألف جنيه .