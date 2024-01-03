دونج فنج أيولوس E70 Pro تباع بالسعر الجديد

خلال الأيام الأولي من عام 2024 شهدت أغلب طرازات السيارات زيادة في أسعارها ، وجاءت هذه الزيادات السعرية بسبب تعرض قطاع صناعة السيارات الي بعض المشاكل التي اثرت علي توافر الطرازات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين ، ومن ضمن المشاكل التي واجة قطاع صناعة السيارات عدم استقرار سعر صرف الدولار ، بالإضافة الي عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .
دونج فنج اى 70 برو موديل 2023 الصينية من ضمن السيارات التي تعرضت لزيادة سعرية ، وتنتمي دونج فنج اى 70 برو لفئة السيارات السيدان .
- محرك دونج فنج اى 70 برو موديل 2023 :
سرعة سيارة دونج فنج اى 70 برو موديل 2023 القصوى تصل الي 210 كم/ساعة، وتنتج قوة 160 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.5 ثانية، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتستمد قوتها من محرك كهربائي .
- أبعاد دونج فنج اى 70 برو موديل 2023 :
تتوافر سيارة دونج فنج اى 70 برو موديل 2023 داخل سوق السيارات بطول 4700 مم، وعرض 1725 مم، وارتفاع 1530 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2700 مم .
- أسعار دونج فنج اى 70 برو موديل 2023 خلال العام الجديد :
تتوافر سيارة دونج فنج اى 70 برو موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها الجديد الي مليون و 195 ألف جنيه ، بدلا من سعرها السابق مليون و 125 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 70 ألف جنيه .