عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات جديدة بالسوق المصري تباع بالسعر الرسمي

شاهد خلال 2024 ..سيارات
شاهد خلال 2024 ..سيارات جديدة تباع بالسعر الرسمي

بعد أيام قليلة من بداية العام الجديد 2024 توافر داخل سوق السيارات المصري عدد كبير من طرازات السيارة الجديدة بمختلف أنواعها منها السيدان والهاتشباك والكروس أوفر ، وذلك من أجل تلبية رغبات المصريين في الحصول علي سيارات جديدة بعد ارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق نتيجة الأحداث التي شهدها قطاع صناعة السيارات العالمي.

حادث مروع لسيارة فورد موستانج بسبب غريب

مرسيدس E300 تظهر بـ"أغرب" تعديل في 2024 .. صور

من ضمن السيارات الجديدة المعروضة بالسوق المصري للبيع  بالسعر الرسمي فورد فوكس، ورينو ميجان، وسيتروين C4 ، وبيجو 408، ومرسيدس CLA 200.

1- فورد فوكس موديل 2023 :

عزم دوران سيارة فورد فوكس موديل 2023 يصل الي 151 نيوتن/متر، وبها محرك ينتج قوة 1500 سي سي ، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وبها قوة تصل الي 120 حصان .

سعر فورد فوكس موديل 2023 خلال العام الجاري

- سعر فورد فوكس موديل 2023 خلال العام الجاري :

الفئة الأولي من سيارة فورد فوكس موديل 2023 تباع بسعر مليون و 140 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة فورد فوكس موديل 2023 يصل سعرها الي مليون و 190 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة فورد فوكس موديل 2023 تتوافر بسعر مليون و 200 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة فورد فوكس موديل 2023 يصل سعرها الي مليون و 230 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة فورد فوكس موديل 2023 تباع بسعر مليون و 235 ألف جنيه .

2- رينو ميجان موديل 2023 :

تحصل سيارة رينو ميجان موديل 2023 علي قوتها من محرك سعه 1300 سي سي تيربو، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران يصل الي 240 نيوتن/متر، وبها قوة 150 حصان، ويصل سعه خزان وقدها الي 50 لتر .

 أسعار رينو ميجان موديل 2023 خلال العام الجاري

- أسعار رينو ميجان موديل 2023 خلال العام الجاري :

تبدأ أسعار سيارة رينو ميجان موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري من مليون و 90 ألف جنيه، وتصل الي مليون و 449 ألف جنيه، وهي متوافرة بـ 9 فئات مختلفين في الأسعار والتجهيزات .

3- سيتروين C4 موديل 2023 :

تتسارع سيارة سيتروين C4 موديل 2023 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في مدة 8.2 ثانية، وتخرج قوة 155 حصان، وذلك بفضل أمتلاكها لمحرك سعه 1200 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 240 نيوتن/متر.

سعر سيتروين C4 موديل 2023 خلال العام الجاري

- سعر سيتروين C4 موديل 2023 خلال العام الجاري :

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C4 موديل 2023 يصل سعرها الجديد الي مليون و 120 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C4 موديل 2023 تباع بسعر مليون و 225 ألف جنيه .

4- بيجو 408  موديل 2023 :

سعه خزان وقود سيارة  بيجو 408  موديل 2023 يصل الي 50 لتر ، وتنتج عزم دوران يصل الي 300 نيوتن/متر، وبها محرك سعه 1600 سي سي تيربو، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها قوة 215 حصان .

أسعار  بيجو 408  موديل 2023 خلال العام الجاري

- أسعار  بيجو 408  موديل 2023 خلال العام الجاري :

الفئة الأولي من سيارة  بيجو 408  موديل 2023 تباع بسعر مليون و 560 ألف جنيه، والفئة الثانية سعرها مليون و 780 ألف جنيه .

5- مرسيدس CLA 200  موديل 2023 :

تحتاج سيارة مرسيدس CLA 200  موديل 2023 الي 5.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1300 سي سي تيربو، وتتسارع من الصفر وصولا الي 100 كم/ساعة في 9 ثواني ويخرج منها عزم دوران يصل الي 200 نيوتن/متر، ويصل سعه خزان وقودها الي 43 لتر .

سعر مرسيدس CLA 200  موديل 2023 خلال العام الجاري 

- سعر مرسيدس CLA 200  موديل 2023 خلال العام الجاري :

مرسيدس CLA 200  موديل 2023 تباع داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها الجديد الي مليون و 943 ألف جنيه .

العام الجديد 2024 سوق السيارات قطاع صناعة السيارات فورد فوكس موديل 2023 العام الجاري رينو ميجان موديل 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل الزيادة الجديدة.. موعد إخلاء وحدات الإيجار القديم وفسخ العقد رسميا

بلاغ للنائب العام من زوجة حلمي بكر ضد مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

الحكومة أعلنتها رسميًا| مواعيد قطع الكهرباء في المحافظات بعد القرار الجديد

قرار عاجل من اتحاد الكرة ضد محمد الشيبي بسبب واقعة الشحات

الدخان "ولع" محدش يشتري!| ماذا يحدث في سوق السجائر؟ وإلى أين تذهب الأسعار؟

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

600 جنيه خلال ساعات|تراجع سعر الذهب مجددا بعد قفزة استثنائية..وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024 بالأسواق

موضوعات متعلقة

تاليانت 2024.. أحدث إصدارات رينو بـ 800 ألف جنيه

دونج فنج أيولوس E70 Pro تباع بالسعر الجديد

خد بالك لو هتجيب عربية استيراد من برا | تفاصيل

أسعار بي واي دي F3 موديل 2024 بعد الزيادة

سعر بورشه باناميرا الهاتشباك بمصر خلال 2024

سيارات عائلية موديل 2024 جديدة بـ 850 ألف جنيه

مواصفات وسعر كيا تيلورايد الـSUV بالسعودية

لامبورجيني كونتاش المشاركة فيلم ذئب وول ستريت.. بهذا السعر

ترشيحاتنا

زيادات بسيطة على الشرائح الأساسية.. رئيس الوزراء يتحدث عن تخفيف أحمال الكهرباء

شاهد| ماذا فعل لاعبي وجهاز المنتخب مع أحمد نبيل كوكا قبل مغادرته المعسكر

العراق يعلن استعداده لتقديم جميع أنواع المساعدة لإيران عقب تفجيرات كرمان الإرهابية

قرار عاجل ضد المتهم بقتل نجله بسبب المخدرات في الساحل

قصة قابيل وهابيل.. خالد الجندي يرد على محرفي تصريحاته حول ابني آدم

مش هيجدد عقده.. زيزو يصدم جمهور الزمالك بهذا القرار بعد عرض الشباب السعودي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شراشيب ومكشوف البطن.. أسماء جلال تثير الجدل بظهورها | شاهد

حساب فاضح للمشاهير .. شاهد إطلالات ابتسام بطمة المتورطة بقضية مون بيبي

فستان جريء.. نوال الزغبي تستعرض جمالها | شاهد

إطلالة شتوية لافتة.. منة فضالي تستعرض جمالها| شاهد

فيديو

تفريغ مليار متر مكعب من سد النهضة دون فائدة اقتصادية.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

يمزق القشرة الأرضية.. عالم تركي يتنبأ بـ زلزال قوي قبل الربيع «فيديوجراف»

بعد عادل مش عادل|نوال عبد الشافي تكشف حقيقة إرتباطها بأحمد الفيشاوي ..خاص

هند عبد الحليم تعلن طلاقها بشكل مفاجئ عبر فيسبوك| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ