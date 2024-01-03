سيارات جديدة بالسوق المصري تباع بالسعر الرسمي

بعد أيام قليلة من بداية العام الجديد 2024 توافر داخل سوق السيارات المصري عدد كبير من طرازات السيارة الجديدة بمختلف أنواعها منها السيدان والهاتشباك والكروس أوفر ، وذلك من أجل تلبية رغبات المصريين في الحصول علي سيارات جديدة بعد ارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق نتيجة الأحداث التي شهدها قطاع صناعة السيارات العالمي.

من ضمن السيارات الجديدة المعروضة بالسوق المصري للبيع بالسعر الرسمي فورد فوكس، ورينو ميجان، وسيتروين C4 ، وبيجو 408، ومرسيدس CLA 200.

1- فورد فوكس موديل 2023 :

عزم دوران سيارة فورد فوكس موديل 2023 يصل الي 151 نيوتن/متر، وبها محرك ينتج قوة 1500 سي سي ، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وبها قوة تصل الي 120 حصان .

سعر فورد فوكس موديل 2023 خلال العام الجاري

- سعر فورد فوكس موديل 2023 خلال العام الجاري :

الفئة الأولي من سيارة فورد فوكس موديل 2023 تباع بسعر مليون و 140 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة فورد فوكس موديل 2023 يصل سعرها الي مليون و 190 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة فورد فوكس موديل 2023 تتوافر بسعر مليون و 200 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة فورد فوكس موديل 2023 يصل سعرها الي مليون و 230 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة فورد فوكس موديل 2023 تباع بسعر مليون و 235 ألف جنيه .

2- رينو ميجان موديل 2023 :

تحصل سيارة رينو ميجان موديل 2023 علي قوتها من محرك سعه 1300 سي سي تيربو، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران يصل الي 240 نيوتن/متر، وبها قوة 150 حصان، ويصل سعه خزان وقدها الي 50 لتر .

أسعار رينو ميجان موديل 2023 خلال العام الجاري

- أسعار رينو ميجان موديل 2023 خلال العام الجاري :

تبدأ أسعار سيارة رينو ميجان موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري من مليون و 90 ألف جنيه، وتصل الي مليون و 449 ألف جنيه، وهي متوافرة بـ 9 فئات مختلفين في الأسعار والتجهيزات .

3- سيتروين C4 موديل 2023 :

تتسارع سيارة سيتروين C4 موديل 2023 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في مدة 8.2 ثانية، وتخرج قوة 155 حصان، وذلك بفضل أمتلاكها لمحرك سعه 1200 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 240 نيوتن/متر.

سعر سيتروين C4 موديل 2023 خلال العام الجاري

- سعر سيتروين C4 موديل 2023 خلال العام الجاري :

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C4 موديل 2023 يصل سعرها الجديد الي مليون و 120 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C4 موديل 2023 تباع بسعر مليون و 225 ألف جنيه .

4- بيجو 408 موديل 2023 :

سعه خزان وقود سيارة بيجو 408 موديل 2023 يصل الي 50 لتر ، وتنتج عزم دوران يصل الي 300 نيوتن/متر، وبها محرك سعه 1600 سي سي تيربو، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها قوة 215 حصان .

أسعار بيجو 408 موديل 2023 خلال العام الجاري

- أسعار بيجو 408 موديل 2023 خلال العام الجاري :

الفئة الأولي من سيارة بيجو 408 موديل 2023 تباع بسعر مليون و 560 ألف جنيه، والفئة الثانية سعرها مليون و 780 ألف جنيه .

5- مرسيدس CLA 200 موديل 2023 :

تحتاج سيارة مرسيدس CLA 200 موديل 2023 الي 5.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1300 سي سي تيربو، وتتسارع من الصفر وصولا الي 100 كم/ساعة في 9 ثواني ويخرج منها عزم دوران يصل الي 200 نيوتن/متر، ويصل سعه خزان وقودها الي 43 لتر .

سعر مرسيدس CLA 200 موديل 2023 خلال العام الجاري

- سعر مرسيدس CLA 200 موديل 2023 خلال العام الجاري :

مرسيدس CLA 200 موديل 2023 تباع داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها الجديد الي مليون و 943 ألف جنيه .