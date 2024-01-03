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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تاليانت 2024.. أحدث إصدارات رينو بـ 800 ألف جنيه

أسعار رينو تاليانت
أسعار رينو تاليانت السيدان موديل 2024

مع انطلاق العام الجديد توافر داخل السوق المصري للسيارات عدد كبير من إصدارات شركة رينو الفرنسية، وذلك بالتزامن مع زيادة أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 بالسوق العالمي للسيارات، وتعود تلك الزيادات إلى الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات العالمي والتي اثرت بالسلب علي تواجد السيارات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين .

أسعار رينو تاليانت السيدان موديل 2024

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من ضمن سيارات الصانع الفرنسي المقدمة في مصر موديل 2024 هي رينو تاليانت التي تنتمي لفئة السيارات السيدان .

- محرك رينو تاليانت موديل 2024 :

أسعار رينو تاليانت السيدان موديل 2024

تحصل سيارة رينو تاليانت موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1000 سي سي تيربو، وتخرج عزم دوران يصل الي 140 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 50 لتر، ومقترن بها ناقل حركة من فئة CVT ، وتنتج قوة 100 حصان، ويصل سعه خزان وقود رينو تاليانت الي 50 لتر .

- أبعاد رينو تاليانت السيدان موديل 2024 :

أسعار رينو تاليانت السيدان موديل 2024

تأتي سيارة رينو تاليانت موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4396 مم، وعرض 1848 مم، وارتفاع 1501 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2649 مم .

- مواصفات الأمان بـ رينو تاليانت :

أسعار رينو تاليانت السيدان موديل 2024

زودت سيارة رينو تاليانت موديل 2024 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، ESP، ونظام الثبات الإلكتروني، ووسائد هوائية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وحساسات للركن، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرق .

- أسعار رينو تاليانت السيدان موديل 2024 :

أسعار رينو تاليانت السيدان موديل 2024

الفئة الأولي من سيارة رينو تاليانت السيدان موديل 2024 تباع بسعر 810 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو تاليانت السيدان موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي 890 ألف جنيه .

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