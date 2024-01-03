حادث مروع لسيارة فورد موستانج بسبب غريب

اختتمت سيارة فورد موستانج عام 2023 بحادث جديد وغريب، حيث انتشر مقطع فيديو قصير للحادث على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى الرغم من قلة التفاصيل، إلا أن ما يظهره هو مثال آخر لسائق موستانج غير قادر على التحكم في المحرك خاصة مع نظام الدفع الامامي للعجلات. ويعتبر ذلك تذكير جيد بمدى أهمية معرفة حدودك وكذلك حدود السيارة التي تقودها.

وعلى الرغم من أن المقطع قصير، إلا أنه تمكن فقط من التقاط اللحظة التي فقد فيها سائق السيارة الصغيرة السيطرة واصطدم في البداية بعمود إنارة، مما أدى إلى سقوطه أرضًا.

يؤدي هذا التأثير على الفور إلى إطلاق الوسائد الهوائية الستائرية، وبعد جزء من الثانية، تصطدم سيارة فورد بالرصيف وتصطدم بشجرة. ويمكن رؤية ثلاثة من المارة على جانب الطريق وكادت السيارة أن تصدمهم إلا أنهم تمكنوا من الفرار من مسارها بسرعة.

من الصعب تحديد حجم الضرر الذي لحق بسيارة فورد، ولكن يبدو أن التأثير كبير جدًا وستحتاج السيارة حتمًا إلى بعض الإصلاحات المكلفة. ولحسن الحظ، لا يبدو أن السائق قد أصيب بأذى حيث يمكن رؤيته وهو يخرج من السيارة بعد وقت قصير من الاصطدام.

دون التحدث إلى السائق، من المستحيل تحديد سبب الحادث. ومع ذلك، إذا أردنا التخمين، فإننا نشك في أن تعطيل التحكم في الجر الاستقرار ربما لعب دورًا.