في ظل زيادة الأسعار.. سيارات بحالة جيدة للبيع بـ 600 ألف جنيه

يوجد داخل السوق المصري للسيارات المستعملة عدد كبير من طرازات السيارات المعروضة للبيع من ضمنها سيارة سكودا أوكتافيا، ونيسان سنترا، وبيجو 3008 ، وهوندا سيفيك ، ومرسيدس E240، وتتميز إصدارات السيارات المستعملة بهولة إعادة بيعها مرة اخري ، وبتوافر قطع غيار السيارة بسهولة .

1- بيجو 3008 موديل 2014 :

تستمد سيارة بيجو 3008 موديل 2014 قوتها من محرك سعه 1600 سي سي، وتمكنت بيجو 3008 من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، وتباع باللون الذهبي، ولا يوجد بالسيارة أي دهانات، وبها رخصة سارية .

بيجو 3008 موديل 2014

يبلغ سعر سيارة بيجو 3008 موديل 2014 داخل سوق المستعمل المصري 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء السيارة .

2- هوندا سيفيك موديل 2008 :

تنقل قوة سيارة هوندا سيفيك موديل 2008 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتعرض للبيع باللون الأبيض، وتمكنت سيفيك من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وبها رخصة سارية ، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

هوندا سيفيك موديل 2008

سعر سيارة هوندا سيفيك موديل 2008 في سوق السيارات المستعمل يصل الي 580 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

3- سكودا أوكتافيا موديل 2013 :

تنتمي سيارة سكودا أوكتافيا موديل 2013 الي فئة السيارات السيدان، وتعرض للبيع باللون الفضي، وبها محرك سعه 1600 سي سي، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت سكودا أوكتافيا من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها رخصة سارية، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

سكودا أوكتافيا موديل 2013

تأتي سيارة سكودا أوكتافيا موديل 2013 داخل سوق السيارات المصري بسعر 560 ألف جنيه ويختلف السعر حسب تصميم السيارة الخارجي .

4- نيسان سنترا موديل 2015 :

تمكنت نيسان سنترا موديل 2015 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية ، ولا دهانات خارجية .

نيسان سنترا موديل 2015

تتوافر سيارة نيسان سنترا موديل 2015 داخل سوق السيارات المصري بسعر 560 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

5- مرسيدس E240 موديل 1998 :

زودت سيارة مرسيدس E240 موديل 1998 بمحرك سعه 2000 سي سي ، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت مرسيدس E240 من قطع مسافة سير تصل الي 200 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، بها رخصة سارية .

مرسيدس E240 موديل 1998

تتواجد سيارة مرسيدس E240 موديل 1998 داخل سوق السيارات المصري بسعر 520 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تصميم وحالة السيارة .