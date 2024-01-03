علامات تدل على تلف بطارية السيارة| تفاصيل

بطارية السيارة تعمل على بدء تشغيل المحرك الذي يعمل على تشغيل محرك الاحتراق الداخلي ، وهي المسؤولة عن تشغيل الإنارة وتشغيل الاحتراق الداخلي في السيارة.

بالإضافة الي ان البطارية هي المسؤولة عن توفر الطاقة اللازمة لإنارة مقصورة السيارة الداخلية ومصابيح السيارة الخارجية.

- علامات تدل على تلف بطارية السيارة :

علامات تدل على تلف بطارية السيارة



1- سرعة تشغيل السيارة وانخفاض حرارتها :

من علامات البطارية التالفة ان تقوم بشغيل السيارة بشكل سريع بدون ارتفاع في حرارة السيارة ، وبالتالي اذا ظهر ذلك العطل فيجب علي الفور تغير بطارية السيارة .

2- ضعف أضاءه السيارة :

علامات تدل على تلف بطارية السيارة

اذا سمعت صوت طنين بمجرد الضغط على مفتاح التشغيل ، بالإضافة الي ظهور ضوء السيارة بشكل خافت بالمقصورة وخارجها فـ بالتالي تحتاج بطارية السيارة الي تغير .

3- توقف عمل الراديو :

البطارية تعمل علي تشغيل الراديو ومساحات الزجاج الأمامي ولكن اذا قامت بتشغيلهم وفجأة انهم لا يعلمون فذلك يدل علي تلف بطارية السيارة وحاجتها للتغير .

4- تضخم حجم البطارية :

علامات تدل على تلف بطارية السيارة

من علامات تلف البطارية أيضا تضخم حجمها ، وذلك يدل علي وجود مشكلة بـ دينامو السيارة وذلك لأنه اعطي كهربة زائدة للبطارية مما ادي الي تلفها .

5- ظهور رائحة غريبة من البطارية :

علامات تدل على تلف بطارية السيارة

البطاريات لا يصدر منها رائحة بشكل عام ، وبالتالي اذا ظهر منها رائحة كريهة فذلك يدل علي تلف بطارية السيارة .



6- تحقق من لمبة أعطال السيارة :

علامات تدل على تلف بطارية السيارة

عند ظهور أي مشكلة بالسيارة تضئ علي الفور لمبة أعطال السيارة ، وذلك لتعريف السائق بوجود مشكلة ومن ضمنها يمكن ان تكون مشكلة بالبطارية .