ضرب ابنته الرضيعة حتى الموت.. السجن مع الأشغال الشاقة يواجه متهم السلام

تمكن قسم شرطة السلام، من إلقاء القبض على المتهم بقتل طفلته الرضيع ، والتي تبلغ من العمر عاما واحدا، بها إثر تعذيبه لها .

و بإجراء التحريات تبين وفاة رضيعة جنائيًا حسب الفحص الطبي المبدئي الذي أثبت وجود آثار كدمات وسحجات ، بها آثار تعدٍّ.

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عقوبة الضرب المفضي للموت



نصت المادة 236 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالأشغال الشاقة، أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت، أما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.