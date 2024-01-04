برلماني: لقاء السيسي مع وفد الكونجرس الأمريكي تأكيد لدور مصر الإقليمي بالمنطقة

قال النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع وفد الكونجرس الأمريكي، لوقف إطلاق النار على قطاع غزة، تأكيد على مكانة ودور مصر الإقليمي وجهودها الدؤوبة لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

وأوضح منصور، في تصريحات صحفية له، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تؤكد على ضرورة حل الدولتين ووقف إطلاق النار الدائم من خلال تبادل الأسرى والجلوس على طاولة المفاوضات.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن موقف مصر ثابت في دعم القضية الفلسطينية من خلال العمل بجدية على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً للمرجعيات المعتمدة.

وأشار النائب محمود منصور، إلى أن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء أمر مرفوض تماما من قبل الدولة المصرية لمنع محاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه .