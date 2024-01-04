رئيس الأركان يتفقد المنظومة التعليمية بأحد المراكز التدريبية للقوات المسلحة

تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة أحد مراكز التدريب التابعة لإدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة ، والتى تأتى فى إطار المتابعة الميدانية لإستراتيجية التطوير والتحديث المستمر للمنظومة التعليمية والتدريبية التى تنفذها القوات المسلحة.

إدارة التعليم والتدريب المهنى

وألقى اللواء أح طارق عبد العال سيد مدير إدارة التعليم والتدريب المهنى كلمة وجه خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم المتواصل للإدارة لتنفيذ مسؤلياتها على أكمل وجه ، مشيراً إلى إتباع أحدث الأساليب التعليمية والنظم التدريبية التى تكفل التدريب الجاد والواقعى لأفراد القوات المسلحة.

الجاهزية القتالية

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للمعلمين والمتدربين ، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة المنظومة التعليمية والتدريبية لتنمية مهارات الفرد المقاتل بما يمكنه من الوصول للإستعداد والجاهزية القتالية العالية لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليه بكفاءة وإقتدار.

رئيس الأركان

كما قام الفريق أسامة عسكر بالمرور على عدد من الأجنحة التعليمية لمختلف التخصصات التى تحتوى على أحدث الأجهزة والمعدات لأساليب التعليم المتطورة وذلك للإطمئنان على المستوى التعليمى والتدريبى بها ، كما ناقش عدداً من المعلمين والمتدربين فى أساليب تنفيذ البرامج التدريبية ومدى الإستفادة منها لتخريج كوادر مؤهلة قادرة على تقديم الدعم اللازم لمنظومة التأمين الفنى للأسلحة والمعدات.

حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة .

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