مستشفيات دمياط تقدم خدمات طبية لـ 3.3 مليون مريض خلال 2023

أعلنت مديرية الصحة في دمياط برئاسة الدكتور السيد عبد الجواد و تحت إشراف الدكتور محمد فهيم مدير الإدارة العامة للطب العلاجي بمديرية الصحة، عن تقديم مستشفيات محافظة دمياط، خدماتها الطبية لأكثر من ٣.٣ مليون مريض خلال عام 2023

وشملت الخدمات:

تقديم ‏خدمات العيادات الخارجية لأكثر من 2,000,000 مريض

كذلك تم تقديم تقديم خدمات الرعاية المركزة لأكثر من 9700 مواطن

وتم تقديم خدمات الاستقبال لاكثر من 107,000 مواطن

كما تم القيام به 101,000 جلسة غسيل الكلوي

بالإضافة إلى تقديم 225,000 جلسة علاج طبيعي

ورعاية 2750 طفل مبتسر

إضافة إلى ذلك تم القيام بأكثر من 20,000 عملية جراحية متنوعة ‏:

شملت 5642 عملية جراحية صغرى وثلاثة آلاف 3895 عملية جراحية متوسطة

4055 عمليه جراحية كبرى

657 عمليه جراحية ذات المهارة

بالإضافة إلى 2757 ولادة متنوعة بين الولادات الطبيعية الولادات القيصرية، وتستمر مستشفيات محافظة دمياط في تقديم الخدمات الطبية إلى جميع المواطنين بالمجان طوال أيام السنة.

