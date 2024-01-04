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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستشفيات دمياط تقدم خدمات طبية لـ 3.3 مليون مريض خلال 2023

صحه دمياط
صحه دمياط

أعلنت مديرية الصحة في دمياط برئاسة الدكتور السيد عبد الجواد و تحت إشراف الدكتور محمد فهيم مدير الإدارة العامة للطب العلاجي بمديرية الصحة، عن تقديم مستشفيات محافظة دمياط، خدماتها الطبية لأكثر من ٣.٣ مليون مريض خلال عام 2023

وشملت الخدمات:

تقديم ‏خدمات العيادات الخارجية لأكثر من 2,000,000 مريض 
كذلك تم تقديم تقديم خدمات الرعاية المركزة لأكثر من 9700 مواطن 
وتم تقديم خدمات الاستقبال لاكثر من 107,000 مواطن 
كما تم القيام به 101,000 جلسة غسيل الكلوي 
بالإضافة إلى تقديم 225,000 جلسة علاج طبيعي 
ورعاية 2750 طفل مبتسر
إضافة إلى ذلك تم القيام بأكثر من 20,000 عملية جراحية متنوعة ‏:
شملت 5642 عملية جراحية صغرى وثلاثة آلاف 3895 عملية جراحية متوسطة 
4055 عمليه جراحية كبرى 
657 عمليه جراحية ذات المهارة 
بالإضافة إلى 2757 ولادة متنوعة بين الولادات الطبيعية الولادات القيصرية، وتستمر مستشفيات محافظة دمياط في تقديم الخدمات الطبية إلى جميع المواطنين بالمجان طوال أيام السنة.
 

 

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