محافظ الإسكندرية يستعرض أبرز حصاد الأجهزة التنفيذية خلال عام

استعرض اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أبرز جهود الأجهزة التنفيذية بالأحياء ومركز ومدينة برج العرب، خلال عام 2023، مؤكدًا أن جميع أجهزة المحافظة حرصت على تحسين رفع كفاءة جميع الخدمات المقدمة للمواطن، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين.

وأشار المحافظ إلى أبرز المجهودات التي تمت على مستوى الأحياء، وذلك تحت إشراف اللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، موضحًا أنه فيما يخص الإشغالات تم تنفيذ عدد 5968 حملة إشغالات والتحفظ على 225144 حالة إشغال متنوع، وإزالة 9859 إعلانًا مخالفًا، وتحرير عدد 116360 محضرًا متنوعًا وغلق 5480 منشأة مخالفة، وتحصيل 29028696 جنيه غرامة فورية.

وفي مجال البناء المخالف والترميم تم استرداد 26243815 مترًا مربعًا أراضي أملاك دولة وتنفيذ عدد 567 قرار إزالة وتنفيذ عدد 2193 قرار إيقاف أعمال إزالة في المهد.

وفي مجال مخالفة أعمال بناء وترميم بلغت المخالفات 3884 مخالفة، وتم إصدار قرارات ترميم لعدد 1018 قرار ترميم وإصدار قرارات إزالة لعدد 2994 قرار إزالة، وإصدار 494 قرار هدم لعقارات آيلة للسقوط، وإصدار رخص ترميم لعدد 381 عقار، وإزالة خطورة داهمة لعدد 236 عقار.

وفي مجال الكهرباء، تم تركيب 7857 كشاف إنارة، وتركيب 3749 ذراع، إحلال وتجديد شبكة إنارة لعدد 1318 عمود إنارة.

وفي مجال الحدائق والنظافة تمت زراعة 180895 شجرة، والتقليم الدوري لعدد 17272 شجرة، وعن حملات التطهير والتعقيم، تم تنفيذ عدد 759 حملة لمكافحة القوارض، وتنفيذ عدد 1165 حملة للمدارس، وتنفيذ عدد 463 حملة على المساجد والكنائس، وتنفيذ عدد: 425 حملة على الوحدات الصحية، وتنفيذ عدد 561حملة تطهير على المباني الحكومية، ورفع 631.535طنا من المخلفات والأتربة

وفي مجال الصرف الصحي، تم تسليك وتطهير عدد 16925 مطبق صرف صحي، وتسليك وتطهير عدد 42731 شنيشة

أما في مجال المبادرات والحملات التوعوية والاجتماعية والثقافية، فقد تم تنفيذ عدد ١٢١ مبادرة ثقافية واجتماعية، وتنفيذ عدد ٢٦٧ حملة توعية