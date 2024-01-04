أخلاقيات وآداب المهنة في امتحان العلاج الطبيعي بجامعة الإسماعيلية الأهلية

وجه الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، حيث يجب أن تكون أسئلة الامتحان في الموضوعات التي درسها الطالب، طبقاً لتوصيف المقرر، ولا يتم إدراج أسئلة من خارج المنهج المحدد بالتوصيف، مع ضرورة مراعاة تدرج مستوى صعوبة الأسئلة، بما يلائم الفروق الفردية بين الطلاب ومستوياتهم المختلفة .



وفي سياق متصل واصل الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية جولاته التفقدية داخل اللجان الامتحانية، حيث تابع اليوم الخميس سير الامتحانات بكلية العلاج الطبيعي، حيث أدى الامتحان 69 طالب وطالبة بمادة أخلاقيات وآداب مهنة العلاج الطبيعي بلجنتين.



من جانبها أوضحت الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن طلاب العلاج الطبيعي أدوا امتحان مادة التشريح 1 يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير، بإجمالي عدد الممتحنين 70 طالب وطالبة.



ورافق الدكتور عادل حسن في جولته الدكتور محمد سرحان عميد كلية العلاج الطبيعي، والذي أوضح أن التصحيح يسير بالتوازي مع الامتحانات، حيث يتم الانتهاء أول بأول، لافتاً إلى أن توزيع الدرجات يتم بشكل متوازن بين أسئلة الامتحان، مع مراعاة أن يتناسب زمن الامتحان مع الوقت اللازم لحل الأسئلة ولا يتجاوزه.



وتشهد العملية الامتحانية متابعة مستمرة من الدكتور محمد أبو الروس منسق برامج العلاج الطبيعي جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.