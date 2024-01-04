رئيسة الوزراء الإيطالية: دعم أوكرانيا بالأسلحة يضمن “الحل الدبلوماسي” للحرب

دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجينا ميلوني، اليوم الخميس إلى زيادة إمدادات الأسلحة إلى كييف، محذرة من التقاعس عن هذا الأمر، حيث أن دعم أوكرانيا بالأسلحة يضمن الحل الدبلوماسي للحرب.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية "إن استمرار شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا من قبل الشركاء الغربيين هو وحده القادر على ضمان التوازن في ساحة المعركة".

وأضافت ميلوني أن "الاحتمال الوحيد أمام أوكرانيا للتوصل إلى أي حل دبلوماسي هو الحفاظ على التوازن بين القوات المسلحة في ساحة المعركة"، بحسب ما أوردته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية.

وأوضحت أنه "بالنسبة لأوكرانيا، خلافا لرأي أولئك الذين يقولون إنه لا ينبغي لنا أن نرسل أسلحة إلى هناك لأن ذلك سيؤدي إلى التصعيد، أعتقد أن كل شيء يسير في الاتجاه المعاكس تماما".

وأشارت ميلوني إلى أنه "إذا فعلنا ما اقترحه أولئك الذين يقولون إنه لا ينبغي لنا أن ندعم أوكرانيا، فلن يكون لدينا سلام، بل غزو، وحرب أقرب إلى منازلنا".