مدير مدرسة المتفوقين بالعبور يكشف شروط الالتحاق بها .. فيديو

خصص الإعلامي جابر القرموطي، فقرة خاصة من برنامج "مانشيت"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، من مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالعبور.

وقال أحمد عبدالمقصود، مدير مدرسة المتفوقين في العلوم التكنولوجية بالعبور،: "الطلاب يعملون على حل التحديات التي تواجهها الدولة حيث يصبحون جهات بحثية".

وأضاف: "لدينا 18 فصلا وكثافة الفصل الواحد لا تتعدى 25 طالبا"، لافتا: "اختيار الطلبة وتصفيتهم وتوزيعهم على مدارس "ستيم" من خلال وزارة التربية والتعليم".

وأشار أحمد عبدالمقصود، مدير مدرسة المتفوقين في العلوم التكنولوجية بالعبور،: "لدينا 372 طالبا مقسمين على 18 فصلا للبنين والبنات"، موضحا: "التواصل مستمر مع الطلاب المتميزين بعد تخرجهم للاطمئنان عليهم وعلى مستقبلهم العلمي".

واسترسل: "من شروط الالتحاق حصول الطالب على مجموع 95% والدرجة النهائية في العلوم أو الرياضيات أو اللغة الإنجليزية"، متابعا: "نظام الدراسة داخلي حتى يتفرغ الطلاب لأبحاثهم ومذاكرة مناهجهم".

