شتمتني.. الخلافات بين طليق آيتن عامر ووالدتها تصل إلى قسم الشرطة

اتهم طليق الفنانة آيتن عامر والدتها، بالسب والقذف أثناء زيارته لأولاده في فيلا بمنطقة الشيخ زايد، حيث حرر محضرا طلب فيه إثبات حالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة الشيخ زايد تضمن ورود بلاغ من محمد سعيد مدير تصوير سينمائي، يتهم فيه والدة طليقته الفنانة آيتن عامر، والمقيمة بفيلا في الشيخ زايد بالسب والقذف أثناء زيارة أولاده وذلك بعد انفصاله عن الفنانة في الفترة الأخيرة.

وحررت أجهزة أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة المحضر اللازم عن الواقعة، حيث قرر الشاكي أن والدة آيتن عامر قامت بسبه وقذفه أمام أولاده، وأحال اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة المحضر إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.

كانت الفنانة آيتن عامر، قد نشرت صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وتألقت آيتن عامر فى الصور، بإطلالة ملفتة كشفت عن انقاص وزنها وهو ما اثار الجدل حولها على السوشيال ميديا وعلق البعض "الطلاق بيحلى".